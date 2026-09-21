Ngắm 'Lũy tre biên giới' xanh mướt dài hơn 30km ở Đồng Tháp

Đến nay, hàng tre dài hơn 30km chạy dọc theo tuyến biên giới đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Mô hình “Lũy tre biên giới” không chỉ giúp ngăn chặn tình trạng sạt lở đường tuần tra biên giới; hạn chế dông gió ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào mùa mưa lũ mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân chăm sóc, kiểm tra tình hình phát triển của “Lũy tre biên giới”. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hàng tre xanh chạy dọc theo đường tuần tra biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Những bụi tre được trồng từ mô hình “Lũy tre biên giới” đã phát huy tác dụng hạn chế dông gió ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Những bụi tre lớn đang giữ đất, ngăn chặn sạt lở đường tuần tra biên giới. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Người dân địa phương tham gia chặt mé nhánh, giúp tre sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chặt mé nhánh, giúp tre sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân địa phương tích cực chăm sóc và bảo vệ “Lũy tre biên giới”. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Những bụi tre giữ đất, ngăn chặn sạt lở đường tuần tra biên giới trong mùa lũ. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Với sự chăm sóc của lực lượng Bộ đội Biên phòng và người dân, tre phát triển tốt. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hàng tre xanh chạy dọc theo đường tuần tra biên giới của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hàng tre xanh chạy dọc theo đường tuần tra biên giới, đoạn qua địa bàn xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN