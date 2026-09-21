Lâm Đồng rà soát quy hoạch 5 phường liền kề tại Đà Lạt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải (bên trái) chỉ đạo tại các vị trí khảo sát khu A2-A3 Quảng trường Lâm Viên

Đoàn đã khảo sát các khu vực: đồi Robin, khu nhà ở thương mại Đặng Thái Thân, trụ sở 2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, khu A2-A3 Quảng trường Lâm Viên, khu dân cư Khởi Nghĩa Bắc Sơn, đường vành đai Đà Lạt, công viên Trần Quốc Toản và khu Hòa Bình.

Đây là những khu vực được địa phương rà soát để cập nhật hiện trạng, đối chiếu các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt, qua đó đề xuất phương án điều chỉnh phù hợp thực tế.

Khu vực dân cư tự phát Khởi Nghĩa Bắc Sơn nhìn từ hướng đường Ba Tháng Tư

Phường Xuân Hương - Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sắp xếp 5 đơn vị hành chính, có diện tích tự nhiên 73,45 km², dân số khoảng 103.000 người. Thực hiện Quyết định số 4452 ngày 5/9/2026 của UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề, địa phương đang rà soát từng khu vực để đề xuất phương án xử lý.

Tại khu vực trung tâm Hòa Bình, phường đề xuất tiếp tục thực hiện theo quy hoạch phân khu đã được duyệt, đồng thời xem xét bỏ tuyến đường quy hoạch qua khu vực đồi Dinh - hẻm nhà thờ Tin Lành do địa hình phức tạp, giao thông hiện hữu cơ bản ổn định và việc triển khai có thể ảnh hưởng đến hơn 25 hộ dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải xem ảnh các khu vực khảo sát qua flycam

Ở khu dân cư hiện hữu đồi Robin, địa phương đề xuất xem xét chuyển một số khu vực sang đất ở trên cơ sở hiện trạng dân cư, hồ sơ pháp lý và điều kiện thực tế. Việc chỉnh trang được định hướng hài hòa với cảnh quan, hạn chế xây dựng để bảo vệ không gian khu vực hồ Tuyền Lâm.

Đối với khu đất trụ sở 2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trên đường Trần Hưng Đạo, dự kiến sau khi cơ quan chuyển về trụ sở mới tại khu vực đồi Robin, địa phương đề xuất nghiên cứu điều chỉnh chức năng sang đất thương mại dịch vụ, tạo cơ sở kêu gọi đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải cùng các sở, ngành, địa phương khảo sát tại các vị trí dự kiến điều chỉnh ven đường vành đai Đà Lạt

Tại khu A2-A3 thuộc quy hoạch Quảng trường Lâm Viên, phường đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu quản lý quy hoạch, kiến trúc nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất. Đối với khu dân cư Khởi Nghĩa Bắc Sơn có nguồn gốc xây dựng tự phát với hơn 300 hộ dân có tính chất phức tạp, địa phương đang rà soát hiện trạng nhà ở, xin ý kiến các sở, ngành liên quan để có cơ sở đề xuất tỉnh các phương án chỉnh trang.

Phường cũng đề xuất nghiên cứu không gian ngầm tại 3 khu vực; rà soát các vị trí có nguy cơ sạt trượt, ngập úng, những khu vực cần bảo vệ cảnh quan và quỹ đất dịch vụ du lịch để làm cơ sở lập quy hoạch, thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo tại các vị trí khảo sát trong khu bên trong Rạp Hòa Bình sáng nay

Sau khảo sát, đồng chí Nguyễn Hồng Hải cho rằng phường Xuân Hương - Đà Lạt có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là lợi thế về vị trí địa lý khu vực lõi đô thị. Do đó, quy hoạch cần được nghiên cứu phù hợp để khai thác hiệu quả các lợi thế, tạo dư địa thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch chung đô thị 5 phường liền kề. Các phương án cần được tổng hợp, chọn lọc theo đúng quy chuẩn, chỉ tiêu quy hoạch; ưu tiên những khu vực có tính khả thi cao, phù hợp nguồn lực và khả năng triển khai, tránh quy hoạch dàn trải, vượt quá khả năng đầu tư.

Đối với những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện quy hoạch, đồng chí Nguyễn Hồng Hải yêu cầu rà soát cụ thể từng trường hợp, đánh giá tính khả thi và hiệu quả kinh tế - xã hội để đề xuất phương án xử lý phù hợp, bảo đảm đầy đủ quy trình, thủ tục.

Lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý địa phương tính toán việc bố trí các công trình ngầm đô thị, tầng cao và mật độ xây dựng phù hợp với nhu cầu phát triển của Đà Lạt trong tình hình mới. Quy hoạch phải bảo đảm tính thực chất, khả thi, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển vừa phù hợp nguồn lực thực hiện.

Nút giao Kim Cúc - Trần Hưng Đạo - Ba Tháng Tư thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt