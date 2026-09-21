Sau sắp xếp, nông thôn mới Tây Ninh cần một cách làm mới

Tại xã Phước Chỉ, thực tiễn cho thấy, xây dựng nông thôn mới cần gắn đầu tư hạ tầng với tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và chất lượng sống, hướng tới phát triển thực chất, bền vững.

Mô hình nuôi thủy sản ứng dụng kỹ thuật, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân nông thôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Diện mạo nông thôn xã biên giới Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh, ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng và phát triển vùng sản xuất ngày càng đượ đầu tư hoàn thiện. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Mô hình nuôi thủy sản ứng dụng kỹ thuật, góp phần đa dạng hóa sinh kế và nâng cao hiệu quả sản xuất của người dân nông thôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Mô hình trồng lúa kết hợp ao nuôi thủy sản lót bạt tại xã Phước Chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Từ các chính sách xây dựng nông thôn mới, người dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mạnh dạng cải tạo, đầu tư ao nuôi thủy sản, hướng tới phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Mô hình nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa tại xã nông thôn mới Phước Chỉ được người dân áp dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Mô hình nuôi cá chạch lấu bằng phương pháp lót bạt của anh Lê Công Uẩn, ấp Phước Bình, xã Phước Chỉ, cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Gò Dầu thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh chung tay cùng người dân chỉnh trang, xây dựng cảnh quan nông thôn tại xã biên giới Phước Chỉ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lực lượng chức năng phối hợp phát quang cây cối, chỉnh trang tuyến đường, góp phần bảo đảm cảnh quan và giao thông nông thôn. Ảnh: Minh Phú - TTXVN