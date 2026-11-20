Các cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng tặng hoa cô giáo cũ nhân dịp trở lại thăm trường

Trong câu chuyện với chúng tôi, cô Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, giáo viên bộ môn Ngữ văn, Trường THPT Đồng Đăng, xã Đồng Đăng xúc động kể về những ký ức không thể quên với thầy cô năm xưa. Đã có gần 20 năm gắn bó với nghề, nhưng trong ký ức của cô, hình ảnh những người thầy, người cô tận tụy vẫn vẹn nguyên

Cô Tuyền bồi hồi: Với tôi, ký ức về thầy cô là hình ảnh những người giản dị, tận tụy, hết lòng dìu dắt học trò trong những năm tháng còn nhiều khó khăn. Tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực vượt khó của thầy cô đã trở thành tấm gương để chúng tôi học tập, noi theo. Cũng từ những điều ấy, ngay từ nhỏ, tôi đã ước mơ trở thành cô giáo, tiếp nối những người thầy, người cô năm xưa, truyền đạt tri thức và chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học trò.

Nay trực tiếp đứng trên bục giảng, từng chủ nhiệm nhiều khóa học sinh, cô Tuyền cũng cảm nhận được tình cảm, sự quý mến mà các em dành cho mình.

Còn đối với công chức Dương Văn Khiêm, hiện công tác tại Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy xã Chiến Thắng, cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Chi Lăng (niên khóa 2008 – 2012), bốn năm học dưới mái trường nội trú là quãng thời gian anh có nhiều trải nghiệm và trưởng thành hơn.

Anh Khiêm tâm sự: Điều tôi nhớ mãi là sự quan tâm của thầy cô. Không chỉ dạy kiến thức, các thầy cô còn chăm lo cho chúng tôi từ bữa ăn, giấc ngủ đến học tập, sinh hoạt. Nhờ vậy, mái trường nội trú thực sự trở thành ngôi nhà chung, giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ gia đình. Đặc biệt, tôi luôn ghi nhớ lời thầy Hoàng Văn Dũng, giáo viên bộ môn Vật lý từng dạy và ôn đội tuyển học sinh giỏi: “Học không phải là con đường duy nhất, nhưng học là con đường ngắn nhất để đi đến thành công”. Lời dạy ấy không chỉ tiếp thêm động lực để tôi kiên trì học tập mà còn theo tôi trong cuộc sống và công việc sau này.

Cùng trưởng thành từ mái trường nội trú ấy, chị Vi Thị Lụa, Giám đốc Hợp tác xã Chế biến nông sản Lụa Vy, xã Quan Sơn luôn trân trọng những năm tháng học tập dưới mái trường. Chị bộc bạch: Những năm tháng học tập dưới mái trường nội trú là hành trang quý giá giúp tôi tự tin hơn trên con đường học tập, lập nghiệp và xây dựng cuộc sống hôm nay.

Dù đã rời xa mái trường nhiều năm, tình cảm với thầy cô, bạn bè vẫn luôn được chị và các bạn gìn giữ. Chị Lụa cho biết: Hằng năm, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hoặc khi sắp xếp được thời gian, chúng tôi lại tổ chức họp lớp, trở về thăm trường, thăm thầy cô, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời học trò.

Hiện nay, toàn tỉnh có 375 trường học với hơn 15.000 giáo viên, trên 200.000 học sinh. Dù điều kiện dạy và học ở một số địa bàn còn khó khăn, các thế hệ nhà giáo vẫn nỗ lực vượt trở ngại, kiên trì bám trường, bám lớp, tận tâm và trách nhiệm với học sinh. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn góp phần giáo dục nhân cách, khơi dậy ý chí, nuôi dưỡng ước mơ, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Năm học 2025–2026, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh đạt 98,86%; kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh có 3.268 thí sinh đạt giải; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 có 28 học sinh đạt giải, trong đó có giải nhất môn Lịch sử. Những kết quả ấy là sự ghi nhận cho nỗ lực của ngành giáo dục, trong đó có đóng góp quan trọng của các thế hệ nhà giáo.

Năm tháng qua đi, mỗi người rồi sẽ bước trên con đường riêng, nhưng dẫu đã rời xa mái trường, hình ảnh người thầy, người cô năm nào vẫn luôn in đậm trong ký ức, theo mỗi người trên những chặng đường đời.