Giáo dục đạo đức cho học sinh cần sự vào cuộc đồng bộ

Tại phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026 diễn ra chiều 27.11 tại Nhà Quốc hội, chia sẻ về câu chuyện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên, GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đãchia sẻ một trải nghiệm thú vị khi trò chuyện cùng trí tuệ nhân tạo AI.

Khi đặt câu hỏi cho AI, liệu giáo dục đạo đức hôm nay có còn cần thiết hay không, công cụ này đã đưa ra câu trả lời “cần và cần hơn trước rất nhiều”.

Lý giải cho nhận định này, GS.TS Nguyễn Văn Minh cho rằng bối cảnh xã hội hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, đòi hỏi con người phải có những cách ứng xử mới, kéo theo yêu cầu đạo đức cũng phải có sự thích ứng phù hợp với thời đại.

GS.TS Nguyễn Văn Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo

Từ thực tiễn công tác, GS.TS Nguyễn Văn Minh đặt ra vấn đề về trọng trách của người làm giáo dục và toàn xã hội, đó là phải hành động thực chất để giáo dục đạo đức, giúp các em hình thành nhân cách chuẩn mực cho tương lai.

Thực tế cho thấy, xã hội vẫn đang phải chứng kiến những hành vi lệch chuẩn của một bộ phận học sinh, sinh viên như thiếu ý thức, thiếu trung thực trong thi cử, quay cóp, ứng xử vô lễ với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Lớn hơn một chút, nhiều em sa vào lối ứng xử thiếu văn minh trên mạng xã hội, thiếu hụt kỹ năng sống, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật. Thực trạng này đặt ra nỗi trăn trở thường trực về việc phải làm gì để chấn hưng đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Minh, lâu nay mỗi khi xuất hiện các hành vi lệch chuẩn ở giới trẻ, dư luận thường có xu hướng đổ lỗi và quy kết trách nhiệm hoàn toàn cho nhà trường. Tuy nhiên, ông khẳng định đạo đức không phải là yếu tố bẩm sinh hay tự nhiên mà có, mà được hình thành thông qua quá trình dạy dỗ, bồi đắp, hướng dẫn và tác động tổng hòa của gia đình, nhà trường, xã hội cùng sự tự tu dưỡng của chính bản thân mỗi người.

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mối quan hệ biện chứng giữa “Đức” và “Tài” cũng như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, GS.TS Nguyễn Văn Minh phân tích rõ vai trò không thể tách rời của ba trụ cột: Gia đình, nhà trường và xã hội.

Theo đó, gia đình là trường học đầu đời của một đứa trẻ và theo suốt cuộc đời về sau, gắn liền với bản sắc, văn hóa và lịch sử của dân tộc; nhà trường là nơi giáo dục các chuẩn mực một cách có hệ thống về các giá trị đạo đức; xã hội là môi trường thực tiễn để thể hiện, kiểm chứng, giám sát và điều chỉnh hành vi đạo đức. Thiếu đi một trong ba thành tố này, việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên sẽ vô cùng khó khăn.

Phân tích sâu về vai trò của cha mẹ, GS.TS Nguyễn Văn Minh chỉ ra rằng, người lớn thường đặt ra những bài học đạo đức quá lớn lao, xa vời so với nhận thức của trẻ, trong khi giáo dục trẻ phải xuất phát từ chính trong ngôi nhà của mình - nơi bố mẹ là những tấm gương sống động nhất.

Khi cha mẹ ứng xử chuẩn mực với ông bà, hàng xóm, đồng nghiệp, con cái sẽ noi theo. Ngược lại, mọi giá trị giáo dục tốt đẹp mà nhà trường dày công xây dựng đều sẽ bị phá vỡ. Bên cạnh đó, việc nuông chiều con cái thái quá cũng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường khi trẻ trưởng thành.

Đối với nhà trường, GS.TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh thầy cô giáo phải là hiện thân của sự chuẩn mực. Muốn đặt ra yêu cầu cho học sinh, trước hết thầy cô phải là tấm gương sáng.

Đồng thời, dù sách giáo khoa hiện nay đã đề cập khá đầy đủ các vấn đề, nhưng chỉ riêng một môn Đạo đức hay Giáo dục công dân, Giáo dục kinh tế và pháp luật không thể tự mình hình thành nhân cách cho học sinh. Giáo dục đạo đức cần sự vào cuộc đồng bộ của tất cả các môn học và mọi thầy cô giáo, bởi đạo đức nằm trong sự tương tác và cách ứng xử hằng ngày, không chỉ gói gọn trong những bài giảng lý thuyết trên bục giảng.

Phải xây dựng cho học sinh một “bộ lọc” giá trị

Để việc giáo dục đạo đức đạt hiệu quả thực chất, GS.TS Nguyễn Văn Minh cho rằng cần có phương pháp tiếp cận phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của từng lứa tuổi.

Ở bậc Tiểu học, trẻ nhỏ thường có xu hướng bắt chước, tin tưởng và làm theo những người có thẩm quyền như cha mẹ, thầy cô. Do đó, việc nuôi dưỡng tâm hồn trẻ không thể thực hiện bằng những lý thuyết khô cứng, xa xôi. Lứa tuổi này cần được chia sẻ và gắn kết tình yêu thương.

Ở bậc Trung học cơ sở, khi các em bắt đầu mở rộng quan hệ ra xã hội, giáo dục đạo đức cần gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước và lòng biết ơn từ những điều bình dị nhất để hình thành ý thức công dân sâu sắc.

Bậc Trung học phổ thông là giai đoạn then chốt để xây dựng lòng tin, trách nhiệm, khát vọng vươn lên và lòng tự tôn dân tộc. Giáo dục cần giúp các em mở rộng tầm nhìn ra thế giới và cần làm gì để phát triển.

Đáng chú ý, trước sự bùng nổ của mạng xã hội và môi trường đa văn hóa làm mờ nhạt ranh giới giữa các quan niệm đúng – sai, tốt – xấu, GS.TS Nguyễn Văn Minh đề xuất việc quan trọng hơn cả cung cấp tri thức thông thường là phải xây dựng cho học sinh một “bộ lọc” giá trị. Bộ lọc này sẽ giúp các em đủ bản lĩnh và nhận thức để tự phân biệt đâu là thiện – ác, đâu là điều nên nhận và điều cần gạt bỏ.

Quang cảnh Hội thảo

Bên cạnh đó, bàn về tính kỷ luật học đường, GS.TS Nguyễn Văn Minh thẳng thắn cho rằng, trong thời đại công nghiệp đòi hỏi tính tổ chức và kỷ luật cao, nhà trường không thể lơ là việc thiết lập nội quy, quy chế rõ ràng đi kèm hình thức khen thưởng và xử phạt hợp lý. Tuy nhiên, điều cốt lõi là khi học sinh mắc lỗi, thầy cô phải phân tích, giải thích cặn kẽ để các em thực sự nhận thức được sai lầm và tự giác chấp hành hình thức kỷ luật, thay vì áp đặt một cách cưỡng ép.

GS.TS Nguyễn Văn Minh đưa ra gợi ý mang tính nền tảng nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống. Trước hết, xây dựng môi trường văn hóa cộng đồng thực chất, rà soát và chấn chỉnh lại việc xây dựng “gia đình văn hóa”, “khu phố văn hóa” tại các địa phương, bảo đảm các danh hiệu này đi vào chiều sâu, đúng nghĩa, tạo ra môi trường sống lành mạnh nâng đỡ sự phát triển của trẻ em.

Bên cạnh việc nêu gương của đội ngũ nhà giáo, cần đặc biệt chú trọng kiểm tra, rà soát lại ngữ liệu trong sách giáo khoa. GS.TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh, mỗi câu chữ trong sách giáo khoa không đơn thuần là kiến thức thông thường mà còn mang tầm vóc văn hóa, do đó tuyệt đối không được phép lơ là, cẩu thả.

Ngoài ra, các đoàn thể cần quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục tiền hôn nhân và kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho thanh niên, đồng thời chú trọng kiến tạo nền tảng văn hóa công sở, cơ quan bởi đây chính là những tế bào tạo nên chuẩn mực văn hóa chung của toàn xã hội.