5 chuyển biến mạnh mẽ

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, triển khai đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, đặc biệt sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, nhiều cơ chế, chính sách đã đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất. Điều này có thể soi chiếu trên năm phương diện lớn.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu đề dẫn tại Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ nhất, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và chăm lo đội ngũ nhà giáo: miễn, hỗ trợ học phí, chi phí học tập, bữa ăn nội trú, bán trú; đầu tư trường nội trú ở xã biên giới; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi; thống nhất một bộ sách giáo khoa và lộ trình cấp miễn phí (ưu tiên vùng khó khăn, đối tượng chính sách); mở rộng quỹ học bổng quốc gia, tín dụng ưu đãi; tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên mầm non, phổ thông và nhân sự hỗ trợ; phân cấp tuyển dụng, bố trí giáo viên.

Thứ hai, nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông theo hướng gắn nội dung giáo dục với hướng nghiệp, phân luồng (có trung học nghề); xây dựng chuẩn cơ sở, chuẩn chương trình, bồi dưỡng năng lực thực hành cho nhà giáo; đẩy mạnh STEM, năng lực số, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và dạy, học ngôn ngữ các nước láng giềng.

Thứ ba, phát triển giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời sát kỹ năng, thị trường lao động. Rà soát, sắp xếp, thu gọn mạng lưới; bổ sung cấp trung học nghề tương đương THPT; đổi mới đào tạo, quản trị chất lượng theo hướng số hóa, tiếp cận chuẩn quốc tế.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn trao đổi với các đại biểu bên lề Hội thảo. Ảnh: Phạm Thắng

Thứ tư, đẩy mạnh giáo dục đại học theo hướng nghiên cứu và nhân lực trình độ cao. Mở rộng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình; có cơ chế thu hút nhà khoa học, học bổng, đặt hàng đào tạo, hợp tác doanh nghiệp; ưu tiên hiện đại hóa phòng thí nghiệm, trung tâm đào tạo - nghiên cứu xuất sắc, phát triển một số đại học nghiên cứu đẳng cấp thế giới và cơ sở nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; đổi mới tuyển sinh, chuyển đổi số, năm 2026 ngành STEM chiếm 33,6% tổng nhập học đại học và triển khai hơn 100 chương trình đào tạo tài năng.

Thứ năm, chuyển đổi số tạo nền tảng quản trị theo hướng hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư và quốc gia; mở rộng dịch vụ công trực tuyến, dùng dữ liệu chung giảm giấy tờ và báo cáo trùng lặp.

5 định hướng đột phá giai đoạn tới

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cũng thẳng thắn chỉ ra sự thiếu đồng bộ trong năng lực tổ chức thực hiện chính sách. Phát triển đội ngũ nhà giáo còn bất cập như thiếu, thừa cục bộ theo môn học, cấp học, địa bàn; chế độ lương theo Nghị quyết 71 và Luật Giáo dục triển khai chưa đầy đủ, kịp thời...

Trong khi đó, ở nhiều địa phương, cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu. Vấn đề tài chính và phân bổ nguồn lực cũng cần đổi mới sao cho hiệu quả, công bằng, trọng tâm hơn, khắc phục tình trạng nguồn lực đầu tư phân tán.

Việc gắn kết đào tạo với dự báo và nhu cầu sử dụng nhân lực cũng chưa thật sự đồng bộ; dữ liệu đào tạo, tuyển dụng, việc làm, năng lực cơ sở đào tạo và ngân sách chưa kết nối đầy đủ; cơ chế đặt hàng cần quy định rõ chuẩn đầu ra và đánh giá kết quả... Đồng thời, quản trị dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng đặt ra những yêu cầu mới về công tác giảng dạy, đánh giá...

Soi chiếu vào những thách thức này, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, để tạo đột phá cho giai đoạn 2026 - 2030, Bộ đề xuất 5 định hướng đổi mới chính sách lớn.

Đại biểu dự Hội thảo. Nguồn: quochoi.vn

Thứ nhất, đổi mới quản trị giáo dục theo mục tiêu, dữ liệu và kết quả. Theo đó, xác định rõ mục tiêu, kết quả, trách nhiệm từng cấp và nguồn lực đi kèm; ban hành chuẩn, giám sát kết quả; phát huy chủ động của địa phương và quyền tự chủ gắn với công khai, giải trình của cơ sở giáo dục; xây dựng nền tảng số quốc gia quản trị giáo dục và đào tạo kết nối dữ liệu dân cư, việc làm, ngân sách, đầu tư để dự báo nhu cầu, ưu tiên đầu tư và đánh giá hiệu quả sau phân bổ.

Thứ hai, tập trung nguồn lực có trọng tâm và tăng cường chung tay. Phát huy chương trình mục tiêu quốc gia kết hợp ngân sách trung ương, địa phương và nguồn lực xã hội; ưu tiên vùng khó khăn, xã biên giới, địa bàn tăng dân số nhanh ở mầm non, phổ thông; tập trung đầu tư xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật dùng chung ở giáo dục nghề nghiệp, đại học; xác định rõ trách nhiệm vận hành, kinh phí vận hành, bảo trì ngay từ khâu lập dự án và triển khai tự chủ tài chính gắn với giải trình.

Thứ ba, gắn đào tạo với dự báo nhu cầu nhân lực và doanh nghiệp. Đặt hàng đào tạo theo nhu cầu cụ thể về ngành, trình độ, thời điểm; doanh nghiệp cùng xác định yêu cầu kỹ năng, tổ chức thực hành, đánh giá người tốt nghiệp và lấy kết quả việc làm làm căn cứ điều chỉnh đặt hàng.

Thứ tư, phát triển hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, học tập suốt đời. Đẩy mạnh trung học nghề ở nơi đủ điều kiện; hoàn thiện công nhận kết quả học tập để học liên thông, quay lại bổ sung kỹ năng; theo dõi chất lượng, học tiếp, việc làm để điều chỉnh mô hình và tăng cường đào tạo lại cho người lao động.

Thứ năm, nâng cao năng lực số và quản trị ứng dụng AI. Theo đó, ưu tiên khai thác hồ sơ số giảm giấy tờ cho người học, người dân; chuẩn hóa, kết nối dữ liệu giáo dục với dân cư, việc làm, ngân sách, đầu tư; xây dựng nền tảng số quốc gia phục vụ dự báo và đánh giá tác động chính sách.

"Hiệu quả chính sách cần kiểm chứng qua những thay đổi cụ thể: học sinh có đủ chỗ học và điều kiện học tập, nhà trường bố trí được giáo viên theo nhu cầu, công trình, thiết bị được khai thác hiệu quả, người tốt nghiệp có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu việc làm, cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thời gian tới, Bộ sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để theo dõi các kết quả này, để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh cơ chế, chính sách", Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định.