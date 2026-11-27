Bà Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội). Nguồn: Media Quốc hội

Chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" diễn ra sáng 27/11, nữ Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc cho biết, để biến ý tưởng thành sản phẩm, học sinh cần được trực tiếp thực hiện thay vì có người làm hộ; có đủ thời gian để thử nghiệm, thất bại rồi bắt đầu lại; đồng thời được tiếp cận những không gian và công cụ cần thiết.

Từ thực tiễn giáo dục ở cơ sở, bà Nguyễn Lan Phương rằng, những điều tưởng chừng giản dị này lại đang đặt ra không ít thách thức khi triển khai giáo dục STEM trong nhà trường. Bà chỉ ra 3 vấn đề cần được nhìn nhận để hoạt động STEM thực sự trở thành quá trình học tập, khám phá và sáng tạo của học sinh.

Một chiếc xe tự chế chạy chưa thẳng vẫn đáng quý hơn robot hoàn hảo

Vấn đề đầu tiên, theo bà Nguyễn Lan Phương, là nhà trường và giáo viên đã thực sự dũng cảm trao cho học sinh cơ hội tự làm, tự sáng tạo hay chưa.

Bà kể từng tham dự một ngày hội STEM tại một trường tiểu học và nghe một lãnh đạo đặt câu hỏi liệu những sản phẩm được giới thiệu có thực sự do học sinh làm ra hay không, bởi chúng quá đẹp và hiện đại so với khả năng của các em ở lứa tuổi này.

Theo bà, câu hỏi đó rất đáng suy ngẫm, bởi cần phân biệt giữa sản phẩm được đưa đến để học sinh khám phá và sản phẩm thực sự do các em tự tay sáng tạo.

Một chiếc xe tự chế chạy chưa thẳng vẫn có thể đáng quý hơn một robot vận hành hoàn hảo, nếu học sinh hiểu nguyên nhân khiến xe chạy lệch và biết cách điều chỉnh. Tương tự, một cây cầu gỗ bị sập khi thử tải có thể đem lại bài học sâu sắc hơn một mô hình đẹp, nếu các em biết phân tích nguyên nhân và thiết kế lại.

Tuy nhiên, vì mong muốn có sản phẩm đẹp, hình ảnh ấn tượng, người lớn đôi khi vô tình làm thay học sinh. Khi đó, hoạt động STEM có nguy cơ thiên về kết quả trưng bày hơn là quá trình học tập, thử nghiệm và khám phá.

Bà Phương cho rằng, giáo dục STEM cần chuyển từ văn hóa trưng bày thành tích sang văn hóa tôn trọng quá trình học tập. Điểm nghẽn đầu tiên không hẳn nằm ở kinh phí hay thiết bị, mà ở việc người lớn có sẵn sàng trao lại cho học sinh quyền được trải nghiệm, thực hành và sáng tạo hay không.

Bà Nguyễn Lan Phương đặt câu hỏi: Nhà trường và giáo viên đã thực sự dũng cảm trao cho học sinh cơ hội tự làm, tự sáng tạo hay chưa? - Ảnh: Phạm Thắng

Đừng chỉ dạy học sinh vượt qua kỳ thi, hãy chuẩn bị cho các em bước vào cuộc sống

Vấn đề thứ hai là thời gian dành cho các hoạt động STEM chưa thực sự được bảo đảm. Theo Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Phong Sắc, một dự án STEM cần đủ thời gian để học sinh thiết kế, chế tạo và thử nghiệm. Thế nhưng, trong thực tế, nhiều hoạt động đang triển khai thì hết tiết học, sản phẩm phải cất đi, khiến sự hứng khởi và quá trình khám phá của học sinh bị gián đoạn.

Thông tư 86 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo cơ sở để các nhà trường chủ động hơn trong tổ chức hoạt động STEM. Tuy nhiên, bà cho rằng cần tiếp tục có cơ chế khuyến khích trường học bố trí thời khóa biểu linh hoạt, tổ chức các tiết học liên tiếp và phối hợp liên môn.

Không chỉ thời gian trong thời khóa biểu, nữ hiệu trưởng còn đặc biệt lưu ý đến quỹ thời gian thực sự dành cho học sinh. Áp lực từ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khiến không ít em phải dành phần lớn thời gian cho ôn tập và luyện đề.

Từ đó, bà đặt vấn đề: "Tôi muốn hỏi chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho học sinh vượt qua một kỳ thi, và bao nhiêu thời gian để các em chuẩn bị bước vào một cuộc sống trong tương lai?".

Theo bà, đất nước đang cần nguồn nhân lực cho nhiều ngành công nghệ trọng điểm. Năng lực của lực lượng lao động này cần được hình thành và nuôi dưỡng từ bậc phổ thông, thông qua thời gian học tập, trải nghiệm và kiên trì theo đuổi những ý tưởng.

Nếu học sinh chỉ tập trung vào việc hoàn thành các bài kiểm tra, luyện đề để vượt qua kỳ thi mà thiếu cơ hội thực hành, khám phá và giải quyết vấn đề, nhà trường sẽ khó chuẩn bị đầy đủ những năng lực cần thiết cho các em trong tương lai.

Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo" diễn ra ngày 27/11

Phòng thực hành STEM không phải để trưng bày thiết bị

Vấn đề thứ 3 được bà Nguyễn Lan Phương đề cập là cách đầu tư và khai thác các phòng thực hành STEM, phòng thí nghiệm (lab) trong nhà trường.

Từng đến thăm những phòng STEM, phòng lab được đầu tư hiện đại, bà cho biết điều quan tâm không chỉ là trang thiết bị mà còn là học sinh thực sự được làm gì trong những không gian đó.

Bà dẫn chia sẻ của một số giáo viên về việc ngoài chương trình chính khóa, họ còn phải chuẩn bị thêm nội dung riêng cho phòng lab. Khi đó, một khoản đầu tư vốn nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học lại có nguy cơ trở thành gánh nặng cho giáo viên.

Từ kinh nghiệm quan sát các không gian chế tạo dành cho học sinh ở một số nền giáo dục tiên tiến, bà nhận thấy dụng cụ thường xuyên được sử dụng, vật liệu và mô hình có thể vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Không gian đôi khi chưa thật sự ngăn nắp như một phòng trưng bày, nhưng dấu vết của hoạt động học tập và sáng tạo lại hiện diện rõ ràng.

Bà Nguyễn Lan Phương lưu ý, điều này không có nghĩa phòng thực hành được phép thiếu an toàn, vệ sinh. Vấn đề là không gian học tập không nhất thiết phải hoàn hảo như một phòng triển lãm. Một phòng lab chỉ thực sự có giá trị khi góp phần thay đổi chất lượng học tập của học sinh, chứ không đơn thuần làm đẹp diện mạo nhà trường.

Theo bà, giá trị của phòng lab không nằm ở số tiền đã đầu tư mà ở những gì học sinh được học tập, trải nghiệm và sáng tạo trong đó.

Trong bối cảnh đất nước đặt nhiều kỳ vọng vào khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và nguồn nhân lực chất lượng cao, Hiệu trưởng Nguyễn Lan Phương cho rằng giáo dục phổ thông cần chuẩn bị nền tảng cho học sinh từ sớm.

Để làm được điều đó, bên cạnh chính sách phù hợp và nguồn lực đầy đủ, ngành giáo dục cần sự dũng cảm của những người làm giáo dục: dũng cảm nhìn thẳng vào thực tế, dũng cảm thay đổi và dũng cảm để học sinh được làm thật.