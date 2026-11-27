“Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”

Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Hội thảo là diễn đàn để thảo luận, đánh giá, đề xuất giải pháp đổi mới cơ chế, tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến đột phá về chất lượng giáo dục, đảm bảo công bằng trong tiếp cận và nâng cao năng lực đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội thảo

Chủ tịch Quốc hội cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành và địa phương đã nỗ lực tổ chức thực hiện trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục.

“Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được”. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Mọi chính sách giáo dục phải được đo bằng sự tiến bộ, hạnh phúc và tương lai của người học”.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện. “Vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó - thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó - vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể. Không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan”.

Hết sức coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh

Ghi nhận nhiều tham luận, thảo luận tại Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội đồng thời trao đổi thêm một số nội dung.

Thứ nhất, về giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

“Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần hết sức coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, cần hết sức coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống cho học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống “tôn sư trọng đạo” tốt đẹp của dân tộc

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò nền tảng của đạo đức, lấy đức làm gốc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, giáo dục không chỉ truyền thụ tri thức, trang bị kiến thức, kỹ năng mà quan trọng hơn là bồi dưỡng nhân cách, đạo đức. Đào tạo con người phải bảo đảm hài hòa giữa đức và tài, trong đó đức là gốc, là nền tảng cho sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.

Trong quá trình đổi mới giáo dục, càng phải quan tâm xây dựng môi trường văn hóa học đường lành mạnh, giữ gìn nền nếp, kỷ cương, đề cao vai trò, vị thế và trách nhiệm nêu gương của người thầy; vun đắp sự kính trọng thầy cô giáo, sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội.

Thứ hai, về giáo dục đại học, theo Chủ tịch Quốc hội, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Thứ ba, Chủ tịch Quốc hội lưu ý giáo dục nghề nghiệp cần được đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường hợp tác quốc tế, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo.

“Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Thứ tư, về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục. Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp

Thứ năm, về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là khâu hết sức quan trọng, trên thực tế không chỉ “vướng” ở mỗi Bộ Giáo dục và Đào tạo mà còn “vướng” tại nhiều địa phương. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện.

“Sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số đầu mối; không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu những kiến nghị đã được chỉ rõ phải theo dõi đến khi khắc phục được. Những hạn chế kéo dài phải xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan, của người đứng đầu để giải quyết căn cơ.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngay sau Hội thảo, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập danh mục cụ thể những việc đã làm, đang làm và chưa làm; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc tập trung ở khu vực, địa phương nào, cơ sở giáo dục nào, từ bậc mầm non, phổ thông đến đại học.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chưa có giai đoạn nào Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục như hiện nay, từ chính sách miễn học phí, đầu tư xây dựng trường học ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số đến hỗ trợ bữa ăn cho học sinh. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự tâm huyết, trách nhiệm cao của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và đồng hành của các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, toàn dân đối với sự nghiệp giáo dục. Theo Chủ tịch Quốc hội, nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự Hội thảo đã thể hiện trí tuệ, trách nhiệm, có giá trị cao cả về lý luận và thực tiễn.

Sau Hội thảo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, chắt lọc nội dung trong các ý kiến, kiến nghị, phân loại rõ nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội, của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương để đề xuất xử lý. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp thu các kiến nghị, cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong chỉ đạo, điều hành.

“Giáo dục là sự nghiệp bền bỉ, lâu dài, nhưng cơ hội học tập và trưởng thành của mỗi thế hệ không thể chờ đợi. Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị mà trước hết là Bộ Giáo dục và Đào tạo là phải chuyển hóa những quyết sách thành điều kiện học tập tốt hơn, chất lượng đào tạo cao hơn và cơ hội phát triển rộng mở hơn cho người dạy, người học”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.