Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hùng Quý, giảng viên Trường Đại học FPT là một trong các nhà khoa học có công trình đoạt giải Nhất. (Ảnh: Vietnam+)

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) vừa công bố danh sách 58 công trình đoạt Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026.

Trong đó có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì và 28 giải Ba. Trong số 10 công trình đoạt giải Nhất, Trường Đại học FPT có 4 công trình; tiếp đó là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với 2 công trình; Viện Toán học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Giao thông vận tải, mỗi đơn vị có một công trình.

Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc năm 2026 thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số Quyết định số 4657/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2020. Giải thưởng vinh danh các công trình toán học xuất sắc, từ đó khích lệ các nhà khoa học trong nghiên cứu, nâng cao trình độ, vị thế của Toán học Việt Nam trên trường quốc tế.

Được tổ chức 3 năm 1 lần, giải thưởng dành cho giảng viên, nghiên cứu viên, giáo viên, cán bộ quản lý, giáo dục trong các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm và các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân có công trình toán học xuất sắc thuộc lĩnh vực toán học và thống kê đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Các công trình tham gia xét tặng giải thưởng trải qua hai vòng đánh giá, gồm sơ khảo và chung khảo, dựa trên hai nhóm tiêu chí chính. Thứ nhất là giá trị khoa học và công nghệ, thể hiện qua những đóng góp mới về tri thức, phát hiện khoa học, khả năng mở ra hướng nghiên cứu mới và tiềm năng ứng dụng. Thứ hai là chất lượng công bố khoa học, với yêu cầu công trình được đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục Web of Science (WoS), xếp hạng Q1 hoặc Q2.

Dưới đây là danh sách các công trình đoạt giải: