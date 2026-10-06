Thanh Hóa - 'thỏi nam châm' bán lẻ mới

Cửa hàng Uniqlo Aeon Mall Thanh Hóa - Ảnh minh họa

Từ những con số vĩ mô biết nói

Một thương hiệu bán lẻ quốc tế chỉ có thể bám rễ và mở rộng bền vững khi thị trường địa phương hội tụ đồng thời nhiều yếu tố cốt lõi; quy mô dân số, sức mua, tốc độ đô thị hóa, hạ tầng giao thông, du lịch và khả năng hình thành tầng lớp người tiêu dùng hiện đại. Nhìn vào bức tranh vĩ mô, Thanh Hóa đang minh chứng sự hội tụ rõ nét của những điều kiện này.

Năm 2025, quy mô GRDP của Thanh Hóa đạt khoảng 333.617 tỷ đồng, khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ với tốc độ tăng trưởng ấn tượng 8,27%. Bước sang năm nay, nền kinh tế tiếp tục ghi nhận sự tăng tốc mạnh mẽ. Báo cáo tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy, trong quý III/2026, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt tới 10,49%, giúp tính chung 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,54%, cao hơn 0,35% so với cùng kỳ năm trước. Với đà này, Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 tối thiểu đạt 17,09% (thậm chí phấn đấu đạt 17,48%), qua đó hoàn thành mục tiêu cả năm đạt 11% đến 11,11%.

Trợ lực vững chắc cho nền kinh tế còn đến từ niềm tin của giới đầu tư. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động ước đạt 108.844,6 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng thu hút thành công 109 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 17 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đạt 16.763 tỷ đồng và 238 triệu USD.

Đến bước chuyển "chất" của thị trường tiêu dùng

Sự sung túc của nền kinh tế lập tức phản ánh lên bức tranh thương mại - dịch vụ. Sự thay đổi rõ rệt thể hiện ngay ở quy mô hoạt động khi năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tỉnh ước đạt 226.664 tỷ đồng, tăng 16%. Theo dự kiến của Sở Công Thương Thanh Hóa, con số này trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục duy trì sức nóng, ước đạt trên 199 nghìn tỷ đồng, tăng tới 20,7% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, sự gia tăng này không đơn thuần là những con số doanh thu cộng dồn. Khi thu nhập, việc làm và điều kiện sống được cải thiện, hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi sâu sắc. Khách hàng hiện đại không chỉ quan tâm đến việc mua gì, mà ngày càng khắt khe với việc “mua ở đâu”, “trải nghiệm như thế nào”, cũng như đánh giá cao chất lượng dịch vụ sau bán hàng và sự thuận tiện.

Sự dịch chuyển này còn được cộng hưởng bởi ngành công nghiệp không khói. Năm 2025, Thanh Hóa đón hơn 16,2 triệu lượt khách, mang về tổng thu du lịch ước đạt 45.606 tỷ đồng. Khi cư dân địa phương và du khách cùng chia sẻ một không gian thương mại, thị trường đã vượt ra khỏi ranh giới của nhu cầu thường nhật để bước sang các lĩnh vực mua sắm, giải trí, ẩm thực và trải nghiệm cao cấp.

Tái định hình chuẩn mực bán lẻ hiện đại

Chính dư địa thị trường khổng lồ này là lý do để thương hiệu bán lẻ thời trang đến từ Nhật Bản - Uniqlo quyết định chọn Thanh Hóa làm điểm đến mới trong chiến lược mở rộng tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ vào nửa cuối năm 2026. Việc Uniqlo đặt cửa hàng rộng khoảng 1.000 m2 tại tầng 1 trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa là một minh chứng sống động cho sự kết hợp hoàn hảo giữa thương hiệu, không gian thương mại và tiềm năng thị trường.

Một giam hàng của hãng thời trang Uniqlo

Sự xuất hiện của các thương hiệu quốc tế tại không gian mua sắm mang tính biểu tượng như Aeon Mall tạo ra một hiệu ứng kép cho nền kinh tế đô thị. Một mặt, khách hàng từ người dân địa phương, giới trẻ, các gia đình cho đến du khách, có thêm đặc quyền tiếp cận các sản phẩm chính hãng, đa dạng về thiết kế, chất liệu và công năng. Mặt khác, áp lực cạnh tranh buộc toàn bộ thị trường bán lẻ truyền thống phải chuyển mình, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn phục vụ từ khâu tổ chức mặt bằng, trưng bày, thanh toán đến chăm sóc khách hàng.

Tác động sâu rộng nhất của dòng vốn ngoại này chính là khả năng tái định hình thói quen tiêu dùng. Thông qua triết lý LifeWear là hướng tới các sản phẩm tối giản, thiết thực, tiện dụng và chất lượng cao, Uniqlo đang mang đến một chuẩn mực mới, đề cao giá trị sử dụng thực chất và sự thoải mái cá nhân.

Chia sẻ về tầm nhìn này, đại diện Uniqlo Việt Nam nhấn mạnh sự trân trọng khi LifeWear ngày càng gắn bó với người tiêu dùng Việt sau 7 năm phát triển. Cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa không chỉ đánh dấu việc khai phá một thị trường mới, mà còn là lời cam kết đồng hành lâu dài của thương hiệu thông qua các hoạt động tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Một đô thị hiện đại không chỉ được đong đếm bằng những tuyến đường nhựa mới hay các khu công nghiệp tỷ đô, mà còn được nhận diện qua chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu sống đa dạng. Sự hiện diện của những tên tuổi như Uniqlo hay Aeon Mall tại Thanh Hóa chính là lát cắt tuyệt đẹp, phản ánh bước hội nhập kinh tế sâu rộng và sức sống mãnh liệt của một cực tăng trưởng đang vươn mình.