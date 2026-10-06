Goldman Sachs: Giá dầu diesel có thể neo cao đến năm 2027

Theo Goldman Sachs, thị trường dầu diesel có thể tiếp tục chịu sức ép đến năm 2027 do hệ thống lọc dầu toàn cầu chưa thể đáp ứng nhu cầu được dự báo sẽ phục hồi mạnh.

“Chúng ta cần duy trì giá các sản phẩm dầu mỏ ở mức đủ cao để hạn chế tình trạng mất cân bằng cung cầu trong năm tới”, ông Nikhil Bhandari, trưởng bộ phận nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Goldman Sachs, nói với đài CNBC hôm 5-10.

Theo Goldman Sachs, nguồn cung dầu diesel có thể tiếp tục chịu sức ép đến năm 2027. Ảnh: Oilprice

Goldman Sachs dự báo chênh lệch giữa giá giữa dầu diesel, nhiên liệu máy bay và dầu thô sẽ đạt mức hơn 40 USD/thùng trong năm 2027, tăng gấp 2 lần so với mức hiện tại.

Cảnh báo này được Goldman Sachs đưa ra bất chấp việc ngân hàng này kỳ vọng giá dầu Brent sẽ duy trì ổn định quanh mức 80 USD/thùng vào năm tới trong bối cảnh dòng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường.

“Nếu nhu cầu tiếp tục phục hồi mạnh trong năm 2027, chúng tôi cho rằng hệ thống lọc dầu toàn cầu sẽ phải đạt tỷ lệ vận hành cao nhất trong hai thập kỷ”, chuyên gia Bhandari nhận định.

Trong khi đó, chuyên gia năng lượng Baden Moore tại tập đoàn tài chính CLSA cho rằng đợt sụt giảm nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ thời gian qua sẽ không kéo dài. Theo ông, nhu cầu cơ bản đối với các sản phẩm dầu mỏ vẫn được duy trì, trong khi các yếu tố chính của thị trường vẫn ổn định nhờ việc quản lý tồn kho hiệu quả, cắt giảm tiêu thụ và tối ưu hóa hoạt động lọc dầu.

Theo ông Baden Moore, việc bổ sung lượng tồn kho dầu trên toàn cầu trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu có thể mất tới 2 năm.

Goldman Sachs cho biết nhu cầu các sản phẩm dầu tinh chế phục hồi có thể gặp trở ngại khi mạng lưới lọc dầu toàn cầu đang chịu áp lực.

Goldman Sachs dự báo năm 2026 tiếp tục là năm công suất lọc dầu toàn cầu tăng trưởng âm, với công suất bên ngoài Trung Quốc giảm khoảng 300.000 thùng/ngày. Theo báo cáo “Chu kỳ siêu lớn của ngành lọc dầu” toàn cầu được Goldman Sachs công bố ngày 21-9, tồn kho các sản phẩm dầu có thể kết thúc năm 2026 ở mức thấp hơn mức số ngày cung ứng thấp nhất từng được ghi nhận kể từ năm 2015.

Hiện công suất lọc dầu trung bình 2 triệu thùng/ngày tại Trung Đông vẫn chưa được khôi phục, trong khi các cơ sở lọc dầu bị hư hại ở Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung dầu diesel. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu Mỹ cũng sẽ phải tiến hành những đợt bảo dưỡng bị trì hoãn sau thời gian duy trì công suất cao, qua đó tạm thời làm giảm sản lượng.

Giới chuyên gia cho rằng việc xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh phục hồi được dự báo cũng không cải thiện đáng kể nguồn cung các sản phẩm dầu tinh chế, do hoạt động vận chuyển dầu diesel, xăng và nhiên liệu máy bay vẫn bị hạn chế.

Trước đó, hôm 2-10, nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế trong vòng 4 tháng, trong đó một lượng lớn dầu diesel sẽ được các thành viên và đối tác G7 ưu tiên đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. Động thái này giúp giá dầu diesel giao tương lai tại thị trường châu Âu giảm 5,75%.

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng đánh giá, việc xả kho dự trữ dầu của G7 khó tạo ra tác động lâu dài. Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco Amin Nasser nhận định các kho dự trữ khẩn cấp của G7 có thể giúp thị trường dầu thế giới vượt qua thách thức vào mùa Đông năm nay, song không thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong dài hạn.

Ông Moore cho rằng việc tiếp tục giải phóng kho dự trữ thực chất chỉ là biện pháp tạm thời trong bối cảnh nguồn cung dầu diesel toàn cầu vẫn thấp hơn nhu cầu và lượng dự trữ liên tục sụt giảm.

Đồng quan điểm, ông Bernard Aw, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của tập đoàn quản trị rủi ro tín dụng thương mại hàng đầu thế giới Coface, cũng đánh giá tác động của biện pháp này chỉ mang tính tạm thời, không giải quyết vấn đề mang tính cơ cấu./.