Cổ phiếu HDC giảm sâu, lãnh đạo Hodeco đăng ký mua thêm 2 triệu đơn vị

Nhiều lãnh đạo và người thân của lãnh đạo CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu HDC trong bối cảnh cổ phiếu đang giao dịch ở vùng giá thấp hơn đáng kể so với một năm trước.

Theo thông tin công bố, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch HĐQT Hodeco đăng ký mua 500.000 cổ phiếu HDC trong thời gian từ ngày 9/10 đến 7/11. Nếu giao dịch hoàn tất, tỉ lệ sở hữu của ông Thuận sẽ tăng từ gần 9% lên 9,21% vốn điều lệ.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HDC (Ảnh: SSI).

Cùng thời gian trên, ông Đoàn Hữu Hà An - con trai ông Thuận đăng ký mua 300.000 cổ phiếu HDC. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu dự kiến tăng từ 0,97% lên 1,1% vốn điều lệ.

Ông Đoàn Hữu Hà Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Hodeco đồng thời là con trai ông Thuận, đăng ký mua 200.000 cổ phiếu HDC. Nếu mua đủ số lượng đăng ký, tỉ lệ sở hữu của ông Hà Vinh sẽ tăng từ 1,89% lên 1,98%.

Trong khi đó, ông Lê Viết Liên - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu HDC, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu từ 3,49% lên 3,93% vốn điều lệ.

Như vậy, tổng số cổ phiếu HDC mà Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và hai người con của Chủ tịch đăng ký mua trong đợt này là 2 triệu đơn vị.

Động thái đăng ký mua diễn ra ngay sau khi ông Lê Viết Liên vừa có giao dịch bán cổ phiếu HDC. Cụ thể, ông Liên đã bán tổng cộng 700.000 cổ phiếu, gồm 200.000 cổ phiếu bị công ty chứng khoán bán giải chấp ngày 29/9 và 500.000 cổ phiếu bán theo đăng ký vào ngày 2/10. Sau các giao dịch trên, tỉ lệ sở hữu của ông Liên giảm từ 3,8% xuống 3,49% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDC đóng cửa phiên 6/10 tại 10.100 đồng/cổ phiếu. Tính trong vòng 1 năm trở lại, thị giá HDC giảm khoảng 62,83%, từ 32.610 đồng/cổ phiếu xuống vùng giá hiện tại.

Ở một diễn biến khác, HĐQT Hodeco đã thông qua về nguyên tắc phương án chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu nhà ở phía Đông đường 3/2, có tên thương mại Hodeco Seavillage, với tổng giá trị dự kiến 1.050 tỷ đồng. Thông tin về bên nhận chuyển nhượng chưa được doanh nghiệp công bố chi tiết.

Dự án có quy mô 2,58 ha, tọa lạc tại phường Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu (cũ). Theo thông tin quy hoạch, dự án gồm 132 căn hộ thương mại, 795 căn hộ du lịch và 39 căn nhà liền kề.

Tại ngày 30/6/2026, báo cáo tài chính của Hodeco ghi nhận 37,4 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại dự án này.