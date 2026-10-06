Hà Tĩnh: Tăng trưởng GRDP 12,36%, đứng thứ hai cả nước trong 9 tháng năm 2026

Ngày 6/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở VH-TT&DL và Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Công nghiệp tiếp tục là đầu tàu khi tăng 25,64%

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý III năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí quý III năm 2026.

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP quý III/2026 của tỉnh ước tăng 11,84%; tính chung 9 tháng tăng 12,36%, đứng thứ hai cả nước.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 21,56%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%, khu vực dịch vụ tăng 7,15%. Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt 104.745 tỷ đồng.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Các sản phẩm công nghiệp chủ lực tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng thép đạt khoảng 3,3 triệu tấn, tăng 21,78%; điện sản xuất đạt 13,836 tỷ kWh, tăng 51,29%. Sản lượng pack pin đạt 64.167 pack, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; cell pin đạt 16,8 triệu cell, tăng 23%.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngành công nghiệp nền tảng, Hà Tĩnh đang xuất hiện thêm những sản phẩm mới. Trong 9 tháng, tỉnh sản xuất khoảng 62.442 ô tô điện và 169.200 xe máy điện.

Sự gia tăng mạnh của một số ngành, sản phẩm công nghiệp quy mô lớn như sản xuất ô tô, sản xuất điện, pin và ắc quy, thép, sợi, bao bì giấy.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, sự gia tăng của các nhóm sản phẩm mới cho thấy cơ cấu sản xuất công nghiệp đang từng bước mở rộng, tạo thêm động lực bên cạnh các ngành truyền thống.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 9 tháng ước đạt 51.808 tỷ đồng, tăng 19,13% so với cùng kỳ và bằng 84,16% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực ngoài nhà nước đóng góp 32.047 tỷ đồng, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài 10.502 tỷ đồng và khu vực nhà nước 9.259 tỷ đồng.

Hà Tĩnh đang mở thêm dư địa tăng trưởng từ dòng vốn đầu tư mới

Khu vực doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng, Hà Tĩnh thành lập mới 2.135 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 19.832 tỷ đồng, tăng 1,6 lần về số lượng và 2,7 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025. Có 416 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: "Điều này cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương có dấu hiệu cải thiện tích cực, thu hút ngày càng nhiều cá nhân, tổ chức tham gia thị trường. Đây là tín hiệu lạc quan, cho thấy không chỉ số lượng doanh nghiệp tăng, mà quy mô và mức độ đầu tư cũng được mở rộng".

Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 9 đạt 7.133 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Từ đầu năm đến ngày 20/9, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 49 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 198.000 tỷ đồng. Số dự án tăng 20 dự án, trong khi tổng vốn đăng ký gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Đến hết tháng 9/2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.906 tỷ đồng, bằng 105% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 12.498 tỷ đồng, tăng 16%; thu xuất nhập khẩu đạt 7.327 tỷ đồng, tăng 48%.

Đầu tư công cũng duy trì tiến độ tích cực. Tổng giá trị giải ngân đến hết tháng 9 đạt 7.133 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 59,6% kế hoạch địa phương triển khai. Đến ngày 24/9, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Ở khu vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 9 tháng đạt khoảng 59.624 tỷ đồng, tăng 15,76%. Du lịch phục hồi rõ nét với hơn 22.000 lượt khách lưu trú quốc tế, tăng 39%, và hơn 1,07 triệu lượt khách lưu trú nội địa, tăng 27% so với cùng kỳ.

Đến ngày 24/9, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đạt khoảng 1,42 tỷ USD, giảm 4,57% so với cùng kỳ và mới đạt 64,55% kế hoạch năm. Hoạt động xuất khẩu vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nhóm thép, phôi thép, trong khi dệt may, nông, lâm, thủy sản gặp khó khăn trong mở rộng thị trường và đơn hàng.

Theo đánh giá, kinh tế Hà Tĩnh được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Với kết quả tăng 12,36% trong 9 tháng, mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức cao vẫn có cơ sở thực hiện nếu các động lực chủ yếu tiếp tục phát huy hiệu quả.