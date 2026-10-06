Thâm hụt thương mại Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 8/2026

Cảng hàng hóa New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cục Phân tích Kinh tế và Cục Điều tra Dân số thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho biết ngày 6/10 rằng thâm hụt thương mại tăng 13,7% lên 105,6 tỷ USD. Các nhà phân tích được tờ The Wall Street Journal khảo sát dự báo mức thâm hụt 102 tỷ USD. Thâm hụt thương mại tháng 7 được điều chỉnh lên 92,8 tỷ USD.

Khoảng cách này là kết quả của việc nhập khẩu trong tháng 8 tăng 4,3% so với tháng trước, lên 420,8 tỷ USD, trong khi xuất khẩu tăng 1,4%, lên 315,2 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 tăng 17,2 tỷ USD, trong khi xuất khẩu hàng hóa tăng 4,4 tỷ USD. Xuất khẩu dầu thô tăng 2 tỷ USD.

Thâm hụt thương mại trong năm nay tăng do lượng lớn chất bán dẫn và các linh kiện khác được nhập khẩu để phục vụ quá trình mở rộng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của ngành công nghệ, cùng với chi phí năng lượng gia tăng và chiến dịch áp thuế thay đổi liên tục của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Các đợt áp thuế chồng chéo đã gây sức ép lên thương mại quốc tế. Hiện Mỹ đang vướng vào một cuộc chiến thương mại với Canada, nước đã áp đặt các mức thuế quan trả đũa, có hiệu lực từ tháng trước đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

Thương mại đã làm giảm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 3 quý liên tiếp, và các nhà kinh tế ước tính yếu tố này có thể làm giảm tới 2,5 điểm phần trăm tăng trưởng GDP trong quý III.

Các dự báo tăng trưởng cho quý III, từ tháng 7-9, phần lớn ở mức trên 3% tính theo tốc độ hàng năm, trong đó chi tiêu tiêu dùng được dự báo sẽ bù đắp tác động kéo giảm từ nhập khẩu.