WB cảnh báo giá năng lượng cao và El Niño đe dọa tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh và Caribe

Người lao động nghèo dùng bữa trưa bằng bánh taco giá 16 peso (1 USD) tại thủ đô Mexico City, Mexico. Ảnh: Phi Hùng/TTXVN

Trong báo cáo cập nhật kinh tế khu vực được công bố định kỳ 6 tháng, WB nâng 0,1 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng của Mỹ Latinh và Caribe năm 2026 lên 2,2%. WB nhấn mạnh sự khác biệt đáng kể về tình hình kinh tế và chính sách giữa các quốc gia trong khu vực rộng lớn này. El Salvador, Paraguay, Panama và Cộng hòa Dominica được đánh giá là những nền kinh tế có kết quả tích cực.

WB cũng ghi nhận quá trình phục hồi kinh tế của Argentina sau cuộc khủng hoảng siêu lạm phát. Nền kinh tế Argentina được dự báo tăng trưởng trong 3 năm liên tiếp đến năm 2027, lần đầu tiên đạt được kết quả này trong gần 20 năm.

Trong khi đó, hai nền kinh tế lớn nhất khu vực là Brazil và Mexico đang tăng trưởng ở mức tương đương hoặc thấp hơn mức trung bình của khu vực. WB cho rằng hai nền kinh tế này chịu ảnh hưởng của điều kiện tiền tệ thắt chặt nhằm tiếp tục kiềm chế lạm phát, sự bất định về chính sách và động lực đầu tư công suy giảm.

Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Mỹ Latinh và Caribe Susana Cordeiro Guerra nhận định khu vực này có tiềm năng đạt mức tăng trưởng mạnh hơn và tham vọng hơn. Theo bà, những quốc gia duy trì nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, củng cố thể chế và thúc đẩy cải cách đang cho thấy khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn.

Tuy nhiên, trong tuyên bố đi kèm báo cáo, WB cho rằng các rủi ro đối với triển vọng kinh tế khu vực đang nghiêng về chiều hướng tiêu cực. WB xác định biến động giá năng lượng là một trong những rủi ro chính đối với lạm phát. Các ngân hàng trung ương nhiều khả năng sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn nhằm kiểm soát sức ép giá cả.

WB cũng cảnh báo hiện tượng El Niño có thể tiếp tục gây gián đoạn hoạt động nông nghiệp và sản xuất thủy điện, đồng thời đẩy giá lương thực và năng lượng tăng.

El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên xuất hiện theo chu kỳ khoảng 2-7 năm, bắt nguồn từ sự ấm lên của bề mặt đại dương và gây ra những thay đổi trên phạm vi toàn cầu về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa. Theo các dự báo khí hậu toàn cầu, El Niño trong năm nay có thể đạt cường độ chưa từng được ghi nhận trong thời kỳ quan trắc hiện đại, làm trầm trọng thêm tác động của biến đổi khí hậu do con người gây ra, vốn đang góp phần làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Báo cáo của WB nhận định khu vực Mỹ Latinh và Caribe cần tìm kiếm và thúc đẩy những động lực mới cho năng suất, đồng thời chỉ ra tiềm năng của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc thúc đẩy năng suất. Bà Guerra nhấn mạnh khu vực có nguồn nhân lực và tài nguyên đáng kể, đồng thời cho rằng ưu tiên hiện nay là phát huy những thế mạnh này thông qua các chính sách nhất quán và đầu tư nhằm nâng cao năng suất, tạo việc làm tốt hơn và tăng thu nhập.