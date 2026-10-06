80% Gen Z Mỹ phải làm thêm việc để đủ sống

Áp lực tài chính khiến người trẻ Mỹ khó dành tiền để tiết kiệm cho tương lai, buộc nhiều người phải có công việc thứ 2. Ảnh minh họa: Sora Shimazaki/Pexels.

Giá cả tăng cao đang buộc nhiều người Mỹ, đặc biệt là Gen Z và Millennials, phải tìm thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Điều này cũng khiến họ phải trì hoãn nhiều mục tiêu tài chính như mua nhà, trả nợ và tiết kiệm cho hưu trí.

Theo khảo sát mới của tập đoàn tài chính Goldman Sachs, 61% người lao động Mỹ cho biết đang làm thêm ngoài công việc chính. Tỷ lệ này lên tới 80% ở Gen Z (sinh năm 1997-2012) và 77% ở Millennials (sinh năm 1980-1996), Fortune đưa tin.

Với phần lớn người trẻ, thu nhập thêm không còn là khoản tiền để dành cho những nhu cầu không thiết yếu. 76% Gen Z và 73% Millennials cho biết họ không thể trang trải cuộc sống nếu thiếu nguồn thu nhập này.

Áp lực tài chính cũng ảnh hưởng trực tiếp đến công việc. Khoảng 69% Gen Z được khảo sát nói họ khó tập trung vì lo lắng về nợ hoặc chi phí sinh hoạt gia đình, trong khi tỷ lệ này ở Millennials là 67%.

Quỹ tiết kiệm cho tương lai bị trì trệ

Khi thu nhập phải dành nhiều hơn cho các khoản chi trước mắt, những mục tiêu dài hạn trở nên khó thực hiện. Goldman Sachs nhận thấy chỉ 58% người được hỏi năm nay cho rằng họ đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu nghỉ hưu, giảm đáng kể so với 68% của năm ngoái. Xu hướng này xuất hiện ở nhiều nhóm tuổi và mức thu nhập, không chỉ ở người trẻ.

Chris Ceder, chiến lược gia cấp cao về hưu trí tại Goldman Sachs Asset Management, cho biết đà tiết kiệm đang chững lại. Tỷ lệ người tăng khoản tiết kiệm hàng năm giảm từ 55% xuống 39%, trong khi số người cắt giảm tiền tiết kiệm lại tăng lên.

Theo Ceder, chi phí nhà cũng đang cạnh tranh trực tiếp với các khoản dành cho hưu trí. Những ưu tiên vốn giúp tạo nền tảng tài chính ổn định như lập quỹ khẩn cấp, giảm nợ và tiết kiệm hưu trí cũng bị trì hoãn. Điều này kéo theo nhiều quyết định khác như mua nhà, lập gia đình hay chi trả cho giáo dục. Những mục tiêu từng được xem là các cột mốc quan trọng đang trở nên khó đạt được hơn với người trẻ.

Áp lực này diễn ra trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ vẫn phải đối mặt với lãi suất thế chấp cao (3,4%), giá nhà đắt đỏ và lạm phát. Bên cạnh đó, sự bất ổn của thị trường lao động do AI cũng khiến nhiều người thận trọng hơn với kế hoạch tài chính dài hạn.

Tuy nhiên, khảo sát của Goldman Sachs cũng ghi nhận một tín hiệu tích cực. Trong số những người đã nghỉ hưu, 44% cho biết họ nghỉ hưu sớm hơn dự kiến. Trong đó, 45% nghỉ sớm hơn 1-3 năm, 26% sớm hơn 4-5 năm và 14% sớm hơn 6-10 năm.

Áp lực chi phí không chỉ khiến người Mỹ giảm tiết kiệm mà còn buộc họ cân nhắc lại những mục tiêu tài chính và cột mốc quan trọng trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Armin Rimoldi/Pexels.

Lương thưởng trở thành ưu tiên khi chọn nghề

Áp lực tài chính cũng đang thay đổi cách người Mỹ lựa chọn công việc. Phần lớn người được Goldman Sachs khảo sát vẫn xem công việc là nguồn thu nhập ổn định để đảm bảo an toàn tài chính. Tuy nhiên, 34% cho biết lý do chính khiến họ muốn chuyển việc là tìm kiếm mức lương cao hơn.

Một khảo sát khác của nền tảng tuyển dụng Monster cho thấy chi phí sinh hoạt và đi lại cũng đang tác động đến lựa chọn nghề nghiệp.

Khoảng 65% người tìm việc cho biết giá xăng tăng khiến họ thay đổi ưu tiên khi tìm việc. Trong đó, 23% tìm những vị trí gần nhà hơn và 17% chú trọng hơn đến mức lương để bù đắp chi phí đi lại. 20% người được hỏi ưu tiên các công việc hoàn toàn từ xa, trong khi chỉ 5% tập trung ứng tuyển vào những vị trí yêu cầu làm việc trực tiếp tại văn phòng.

Những thay đổi này cho thấy người lao động không chỉ quan tâm đến chức danh hay cơ hội thăng tiến. Khi chi phí sinh hoạt tiếp tục gây áp lực, mức lương, khoảng cách đi lại và khả năng làm việc từ xa ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng khi họ cân nhắc một công việc.