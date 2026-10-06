GRDP của tỉnh Hưng Yên 9 tháng ước đạt 258.909 tỷ đồng

Theo báo cáo của cơ quan Thống kê tỉnh Hưng Yên, chín tháng năm 2026, thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh ước đạt 52.929 tỷ đồng, đạt 62,82% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa 47.402 tỷ đồng, đạt 61,09% kế hoạch năm; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.527 tỷ đồng, bằng 83,12% kế hoạch năm.

Về chi ngân sách Nhà nước địa phương trong chín tháng ước đạt 58.574 tỷ đồng, tăng 24,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 37.995 tỷ đồng, chiếm 64,87% tổng chi ngân sách và tăng 36,69%; chi thường xuyên 20.578 tỷ đồng, chiếm 35,13% tổng chi ngân sách và tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo báo cáo trên, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quý 3/2026 ước đạt 44.871 tỷ đồng, tăng 17,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn khu vực nhà nước 14.554 tỷ đồng, tăng 22,35%; khu vực ngoài Nhà nước 25.185 tỷ đồng, tăng 20,02%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5.133 tỷ đồng, giảm 6,15%.

Tính chung chín tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thuộc khu vực Nhà nước đạt 32.705 tỷ đồng, tăng 17,84%; khu vực ngoài Nhà nước 69.003 tỷ đồng, tăng 17,87%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 15.800 tỷ đồng, giảm 4,43%...

Chín tháng năm 2026, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt 117.508 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Về hoạt động đầu tư nước ngoài, tính đến 25/9, toàn tỉnh có 1.011 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là 18.943,82 triệu USD, trong đó, từ đầu năm đến nay có 47 dự án đăng ký mới với số vốn đăng ký là 775,86 triệu USD.

Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư lớn gồm Nhật Bản có 205 dự án, vốn đăng ký là 6.819,11 triệu USD, chiếm 36,0% tổng vốn đăng ký; Trung Quốc có 393 dự án, vốn đăng ký 4.748,66 triệu USD, chiếm 25,07% tổng vốn đăng ký; Hàn Quốc có 216 dự án, vốn đăng ký 2.288,88 triệu USD, chiếm 12,08% tổng số vốn đăng ký….

Lũy kế từ ngày 22/12/2025 - 21/9/2026, toàn tỉnh có 4.030 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vốn đầu tư đăng ký đạt 44.606 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 12/9/2026, có 7 dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp và giao thông lớn đồng loạt khởi công trên địa bàn tỉnh, như: Dự án Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Green iP-3); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thổ Hoàng; Khu công nghiệp số 10 - Hưng Yên; Dự án đầu tư Khu công nghiệp số 15; Cụm công nghiệp Đa Lộc; Cụm công nghiệp Lạc Đạo; Dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa, du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng…

Về tăng trưởng kinh tế của tỉnh có sự khởi sắc. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2020 quý 3/2026 ước tính tăng 12,01% so với cùng kỳ năm 2025; lũy kế chín tháng năm 2026, GRDP ước tính tăng 11,22%.

Cũng trong chín tháng năm nay, so với các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên xếp thứ 5/6 tỉnh, thành phố và xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố của cả nước.

Quy mô GRDP của tỉnh theo giá hiện hành ước tính 9 tháng đạt 258.909 tỷ đồng. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,73%; khu vực công nghiệp, xây dựng chiếm 55,58% (riêng công nghiệp chiếm 45,18%); khu vực dịch vụ chiếm 26,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 5,83%...

Về chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh, chín tháng tăng 15,70% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động. Hàng loạt dự án trọng điểm về giao thông, khu công nghiệp, chỉnh trang đô thị, trung tâm thương mại, nhà ở xã hội được tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác sử dụng.

Toàn tỉnh trong 9 tháng giải quyết việc làm cho 46.420 người (đạt 77,3% kế hoạch năm), trong đó xuất khẩu lao động là 5.310 người. Thực hiện chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 8.110 người. Tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 29.000 người.

Công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được triển khai đồng bộ, kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh.

Về kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hưng Yên xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi, tăng 2 bậc so với năm trước. Đến ngày 31/8/2026, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp…

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