Đề xuất áp thuế 0,2% với đất bỏ hoang, cao gần 7 lần mức trong hạn mức đất ở

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân sau khi đã gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Điểm nhấn đáng chú ý trong dự thảo là việc bổ sung quy định thu thuế đối với đất bỏ hoang, đất chậm hoặc không đưa vào sử dụng với mức thuế suất dự kiến 0,2%. Quy định này áp dụng trên toàn bộ diện tích mà không tính hạn mức, đồng nghĩa người sử dụng đất sẽ không được hưởng ngưỡng thuế thấp hơn đối với phần diện tích trong hạn mức.

Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí , Bộ Tài chính.

Mức thuế suất 0,2% cao gần 7 lần so với mức 0,03% đang áp dụng cho đất ở trong hạn mức, đồng thời ngang bằng với mức thuế áp dụng đối với đất lấn, chiếm và cao hơn các mức thuế suất khác trong luật hiện hành. Việc bổ sung quy định này nhằm thực hiện Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương, hướng tới mục tiêu khắc phục triệt để tình trạng sử dụng đất lãng phí, đất bỏ hoang vào năm 2030.

Làm rõ thêm về đề xuất này tại Họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính vào chiều 6/10, ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí cho biết chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành chưa có mức thuế suất riêng cho trường hợp đất bỏ hoang hay chậm sử dụng. Hiện luật chỉ áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần cho đất ở gồm 0,03% với diện tích trong hạn mức, 0,07% với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp chịu thuế 0,03%, đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định chịu mức 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu mức cao nhất là 0,2%.

Về căn cứ xác định đất bỏ hoang, chậm hoặc không đưa vào sử dụng, ông Trương Bá Tuấn thông tin vấn đề này đã được thảo luận kỹ trong quá trình xây dựng chính sách. Dự thảo luật sẽ dẫn chiếu thẳng sang các tiêu chí, quy định của pháp luật về đất đai.

Lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm rõ các khái niệm, tiêu chí liên quan trong hệ thống văn bản pháp luật về đất đai. Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện các tiêu chuẩn cụ thể để làm căn cứ áp dụng trên thực tế.

Dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tháng 10 tới đây. Nếu được thông qua, chính sách thuế mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.