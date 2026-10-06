Chứng khoán Mỹ tăng trước giờ mở cửa, cổ phiếu công nghệ và năng lượng hạt nhân dẫn dắt

Giao dịch viên làm việc tài sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cả 7 cổ phiếu thuộc nhóm Magnificent Seven đều tăng trong giao dịch trước giờ mở cửa: Tesla tăng khoảng 1,2%, Nvidia 0,9%, Microsoft 0,8%, Amazon 0,7%, Alphabet 0,6%, Meta Platforms 0,4% và Apple 0,1%. Nvidia tiếp tục được hưởng lợi từ kỳ vọng nhu cầu trí tuệ nhân tạo (AI), với giá trị vốn hóa thị trường tiến gần 5,8 nghìn tỷ USD.

Cổ phiếu của AMD tăng khoảng 2% sau khi Tổng Giám đốc Lisa Su cho biết nhu cầu đối với chip của công ty dự kiến vẫn ở mức rất cao trong những năm tới, đồng thời AMD có kế hoạch tăng đáng kể nguồn cung chip vào năm 2027. Các chuyên gia phân tích cũng nâng giá mục tiêu đối với cổ phiếu AMD, đánh giá triển vọng tăng trưởng từ nhu cầu chip phục vụ AI, điện toán hiệu năng cao và các hệ thống AI tác nhân.

Cổ phiếu của Constellation Energy tăng khoảng 6%, sau khi công ty này và Google công bố thỏa thuận năng lượng quy mô lớn. Theo thỏa thuận thời hạn 20 năm, Constellation sẽ bổ sung 890 MW công suất điện hạt nhân cho lưới điện PJM thông qua việc nâng cấp công suất tại các nhà máy ở Illinois, Pennsylvania và New Jersey. Hai bên đồng thời ký một thỏa thuận riêng về 2.700 MW điện trong thời hạn 15 năm. Tổng cộng, Google đã ký hợp đồng mua 3.590 MW điện từ Constellation, hỗ trợ hơn 4,3 tỷ USD đầu tư mới của công ty năng lượng này.

Thỏa thuận phản ánh nhu cầu điện ngày càng lớn của các trung tâm dữ liệu phục vụ AI. Google đang cùng nhiều tập đoàn công nghệ khác tìm kiếm các nguồn điện ổn định, đặc biệt là điện hạt nhân, để đáp ứng tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ.

Cổ phiếu của Option Care Health tăng hơn 20% sau thông tin McKesson và công ty đầu tư tư nhân Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) đạt thỏa thuận mua lại doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thuốc tại nhà. Thương vụ được định giá khoảng 5,8 tỷ USD, bao gồm nợ, trong đó cổ đông Option Care sẽ nhận 32,05 USD/cổ phiếu, cao hơn 37,1% so với mức giá trước khi có thông tin về thương vụ. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm 2027.

Cổ phiếu của JetBlue Airways tăng khoảng 2,1% sau khi Citi nâng khuyến nghị từ “bán” lên “trung lập”. Ngân hàng Citi Bank cho rằng mức giảm mạnh của cổ phiếu trước đó đã phần nào phản ánh những khó khăn mà hãng hàng không này đang đối mặt.

Cổ phiếu của Procter & Gamble tăng khoảng 1,5% sau khi Evercore ISI nâng khuyến nghị từ “theo sát thị trường” lên “khả quan", với nhận định triển vọng tăng trưởng của tập đoàn hàng tiêu dùng đang được cải thiện.

Diễn biến trên cho thấy cổ phiếu công nghệ và AI tiếp tục là động lực chính của thị trường, trong khi các giao dịch lớn trong lĩnh vực năng lượng, y tế và những điều chỉnh khuyến nghị của các ngân hàng đầu tư tạo thêm động lực tăng giá cho một số cổ phiếu riêng lẻ. S&P 500 hiện chỉ còn cách mức cao kỷ lục khoảng 0,6%, trong khi Nasdaq đã thiết lập kỷ lục mới trong phiên 5/10.