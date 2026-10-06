Thanh Hóa trước áp lực tăng trưởng 17% trong quý cuối năm

Công nghiệp là động lực tăng trưởng

Theo Kế hoạch 255 của UBND tỉnh về kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, khu vực công thương phải tạo ra tối thiểu 11.274 tỷ đồng giá trị tăng thêm, tương đương 54,2% tổng giá trị tăng thêm của nền kinh tế.

Ngành công thương đang nỗ lực đưa các dự án mới vào vận hành, đồng thời tăng công suất các nhà máy đang hoạt động.

Tại Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2, hàng trăm kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục lắp đặt, hướng tới vận hành thử dây chuyền mới trong quý IV.

Sản xuất công nghiệp là động lực tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Chu Văn Tùng, chỉ huy trưởng thi công công trình, cho biết cao điểm hiện nay công trường duy trì khoảng 400-500 nhân lực. Mục tiêu là vận hành thử đúng kế hoạch, tiến tới cung cấp thép thành phẩm ra thị trường từ đầu năm 2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 4.787 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,6 triệu tấn thép cán mỗi năm, sử dụng công nghệ DANIELI của Italy. Khi vận hành, nhà máy sẽ bổ sung đáng kể năng lực sản xuất cho ngành thép Thanh Hóa.

Không chỉ trông chờ vào các dự án mới, các nhà máy đang hoạt động cũng được yêu cầu tăng công suất trong những tháng cuối năm.

Tại Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, doanh nghiệp đang chuẩn bị cho giai đoạn sản xuất cao điểm bằng việc tối ưu ca làm việc, nâng hiệu suất thiết bị, chủ động nguyên liệu và duy trì tồn kho an toàn. Công ty đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng cho công nhân kỹ thuật tại địa phương.

Theo ông Cui Gang, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, doanh nghiệp tập trung nâng hiệu suất trên mỗi lao động, khai thác tối đa thiết bị và chủ động chuỗi cung ứng nhằm bảo đảm tiến độ giao hàng cho khách hàng toàn cầu.

Khu kinh tế Nghi Sơn là đầu tàu của tăng trưởng công nghiệp.

Số liệu của Sở Công thương cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của Thanh Hóa tăng hơn 11% so với cùng kỳ. 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng, trong đó sắt thép tăng 23,5%, phân bón 17,5%, điện sản xuất 15,6%, giày thể thao 14,1%, quần áo may sẵn 9,7% và xi măng 8,7%.

Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để bảo đảm mục tiêu cả năm. Trong 6 tháng cuối năm, khu vực công nghiệp phải tăng tối thiểu 22,18%, phấn đấu 23,79%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo phải tăng tối thiểu 24,2%, phấn đấu 25,98%.

Ngành công thương đang theo dõi tiến độ từng dự án dự kiến đưa vào vận hành, đồng thời bám sát các nhóm sản phẩm chủ lực như thép, xi măng, điện, may mặc, giày da, phân bón và thức ăn chăn nuôi để tháo gỡ khó khăn, nâng sản lượng.

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục được xác định là một trong những động lực lớn. Trong 6 tháng cuối năm, nhà máy đặt mục tiêu duy trì công suất bình quân khoảng 110%, sản lượng khoảng 4,6 triệu tấn, đóng góp ngân sách khoảng 10.000 tỷ đồng.

Các dự án trên địa bàn tỉnh đang được yêu cầu tăng tốc về tiến độ.

Quy trách nhiệm người đứng đầu

Sức ép tăng trưởng không chỉ nằm ở công nghiệp. Giải ngân đầu tư công đang là một trong những điểm nghẽn lớn cần được khơi thông.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Thanh Hóa, gồm cả vốn được giao trong năm và vốn năm 2025 kéo dài, là hơn 19.347 tỷ đồng. Đến ngày 24/9, tỉnh mới giải ngân 9.861 tỷ đồng, đạt 50,97%.

Hội nghị toàn tỉnh ngày 5/10 triển khai kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV. (Ảnh: UBND tỉnh Thanh Hóa)

Mức này thấp hơn yêu cầu đề ra, khi đến hết tháng 9 tỉnh phải giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn.

Tại hội nghị toàn tỉnh ngày 5/10 triển khai kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng quý IV, lãnh đạo tỉnh xác định đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Theo số liệu ước tính, GRDP quý III tăng 10,49%, đưa mức tăng trưởng 9 tháng lên 8,54%. Để đạt mục tiêu Chính phủ giao, quý IV Thanh Hóa phải tăng 17,09%, cao hơn đáng kể so với mức tăng của quý III.

Trong đó, công nghiệp phải tăng 28,79%, xây dựng 12,59%, dịch vụ 12,60%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 4,83%.

Như vậy, riêng khu vực công nghiệp phải tạo thêm khoảng 6.915 tỷ đồng giá trị tăng thêm trong quý IV, mức tăng cao nhất trong các khu vực kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cho rằng áp lực lớn nhất hiện nay là thời gian còn rất ngắn trong khi yêu cầu tăng trưởng cao, kết quả tăng trưởng lại tập trung vào một số ngành và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quý IV.

Giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Tại hội nghị, ông Tô Anh Dũng yêu cầu vốn không giải ngân được phải được điều chuyển ngay, tránh tình trạng vốn nằm chờ. Các tổ công tác về giải ngân được yêu cầu giao ban hai tuần một lần, trực tiếp làm việc với những chủ đầu tư, xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cách điều hành cũng được chuyển từ theo tháng sang theo tuần. Những chỉ tiêu không đạt trong hai tuần liên tiếp phải được người đứng đầu giải trình; kết quả tháng 10 không đạt phải được bù ngay trong tháng 11, không để dồn áp lực sang tháng cuối năm. Lãnh đạo tỉnh cũng giao cụ thể đến các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo nguyên tắc "6 rõ - 1 xuyên suốt", kiểm đếm theo tuần, theo tháng.

Đơn vị, địa phương nào để hoạt động có kết quả thực tế mà không tập trung thống kê báo cáo thì người đứng đầu đơn vị, địa phương này phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Mục tiêu Thanh Hóa đặt ra cho quý IV là tăng trưởng tối thiểu 17,09%, phấn đấu 17,48%, qua đó đưa GRDP cả năm đạt từ 11% trở lên.