Thái Lan chủ trương giảm xuất khẩu trứng sau lũ lụt

Các phương tiện di chuyển trên đoạn đường ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan, ngày 26/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Động thái này nhằm ưu tiên tiêu thụ trứng nội địa, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá cả tăng cao tại một số khu vực do ảnh hưởng của lũ lụt.

Bộ trưởng Thương mại Suphajee Suthumpun chia sẻ với các cơ quan truyền thông địa phương rằng Cục Thương mại Nội địa đã thảo luận về phương án này với Hiệp hội Người chăn nuôi gà đẻ trứng, các nhà bán buôn, hệ thống cửa hàng bách hóa và đại diện người chăn nuôi.

Bộ trưởng Suphajee đồng thời cho biết chưa thể xác định tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài bao lâu, bởi điều này còn phụ thuộc vào diễn biến lũ lụt và thời tiết.

Do lũ lụt ảnh hưởng đến các vùng trồng rau tại nhiều tỉnh, cơ quan chức năng Thái Lan đang tăng cường phối hợp trực tiếp với nhà sản xuất và nông dân để cung ứng hàng hóa cho các chợ đầu mối lớn. Sau đó, nông sản sẽ được phân phối đến các chợ truyền thống và điểm bán lẻ trên toàn quốc.

Cơ quan chức năng cũng đang giám sát chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn và chợ thực phẩm tươi sống nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt và đầu cơ tích trữ. Các chuỗi bán buôn và bán lẻ đã được yêu cầu duy trì nguồn hàng dự trữ tại những chi nhánh lân cận không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, để có thể kịp thời điều chuyển hàng hóa đến các khu vực chịu tác động của thiên tai.

Cục Phòng ngừa và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) ngày 4/10 cho biết lũ lụt đã ảnh hưởng đến gần 1,2 triệu hộ gia đình, tương đương hơn 3,26 triệu người, tại 27 tỉnh và Bangkok. Lũ lụt xảy ra tại 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng, trong khi dự báo tiếp tục có mưa lớn đến rất lớn tại nhiều khu vực trong những ngày tới, khiến tình hình có nguy cơ diễn biến phức tạp.

Cục Khí tượng Thái Lan dự báo từ ngày 5-7/10, khu vực phía trên của Thái Lan sẽ có mưa dông, gió giật và mưa lớn đến rất lớn cục bộ.