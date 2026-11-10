Ra đời trong hoàn cảnh muôn vàn khó khăn của những ngày đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ với lòng yêu nước và tinh thần Cách mạng, các nghệ sĩ - chiến sĩ điện ảnh bưng biền vượt qua mọi gian khổ, thiếu thốn, thử thách đã làm nên kỳ tích sản xuất ra hàng ngàn thước phim ghi lại những hình ảnh sống động cuộc kháng chiến Nam bộ. Cùng với Điện ảnh Đồi Cọ - Việt Bắc, Điện ảnh Bưng biền - Nam bộ đã đi vào lịch sử, tạo dấu ấn rực rỡ vào nền văn học, nghệ thuật Cách mạng bằng những thước phim quý báu.