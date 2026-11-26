Những năm qua, do chúng ta nhận thức chưa đầy đủ và có phần buông lỏng cuộc đấu tranh trên mặt trận văn hóa, khiến cho những tàn dư văn hóa độc hại, những hủ tục, mê tín dị đoan có chiều hướng trỗi dậy ở nhiều nơi và ảnh hưởng đến không ít thanh niên nam nữ.

Tình hình mê tín dị đoan đã và đang gây ra nhiều tác hại trong xã hội. Thực tế cho thấy rõ, tàn dư mê tín dị đoan vẫn đang còn sức sống mạnh mẽ trong nhiều gia đình, biểu hiện qua các việc cưới xin, ma chay, giỗ, Tết và đương nhiên trở thành một phong tục. Ngoài những biểu hiện mê tín rõ nét như xem bói, gọi hồn, đồng bóng, đốt vàng mã, chúng ta có thể kể hàng chục loại hình thức mê tín khác đã thành tập quán hàng ngày diễn ra trong các gia đình như: coi ngày, kén giờ, các cách đoán điềm lành dữ, các việc kiêng kỵ, những nghi thức thờ cúng... Các mặt hàng hương nến, vàng mã, giấy tiền, hoa trái cùng các lễ vật khác... tất cả đều tạo nên một thị trường do mạng lưới sản xuất khá rộng cung ứng và một số người kinh doanh phân phối trở thành chuyên nghiệp phục vụ nhu cầu sinh hoạt mê tín.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến với Lễ hội cồng chiêng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Ea-súp, tỉnh Đắc Lắc, năm 1997. Ảnh: Tư liệu

Điều đáng chú ý là, những gương xấu về mê tín dị đoan của một số ít cán bộ, trí thức làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng.

Đáng quan ngại hơn cả là tệ nạn mê tín dị đoan ở miền núi. Tại đây, nhiều tàn dư của xã hội nguyên thủy vẫn còn tồn tại. Mấy mươi dân tộc ít người thuộc nhiều bộ tộc khác nhau ở Tây Nguyên có những phong tục, tập quán lạc hậu, thậm chí vẫn còn duy trì những "luật tục" làm trở ngại không ít đến việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các luật pháp hiện hành.

Tuy Ban Bí thư Trung ương Đảng đã từng ban hành những chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo cuộc vận động thực hiện nếp sống mới, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, xóa bỏ tệ nạn xã hội, quét sạch văn hóa phản động đồi trụy. Nhưng xem xét trên tổng thể, cho đến nay chúng ta vẫn chưa có sự hướng dẫn kịp thời về phong tục, thiếu sự quy định cụ thể của Nhà nước đối với việc cưới, việc tang... nên đã phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh trong xã hội, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, ảnh hưởng xấu tới đời sống tinh thần và vật chất của Nhân dân.

Những nhận xét và đánh giá trên đây là sự thể hiện tình cảm đầy nhiệt huyết của anh Sáu Dân - Võ Văn Kiệt trong việc xác định hướng đi đúng đắn nhằm ra sức xây dựng lĩnh vực kiến trúc thượng tầng mới và nền văn hóa mới trên đất nước ta. Đây là những việc đã làm day dứt sự suy tư của anh Sáu trải qua nhiều năm tháng. Là người cộng sự gần gũi của anh, tôi được anh giao cho nhiệm vụ trợ lực cho anh để nghiên cứu vấn đề này - đặc biệt là trong hai năm 2012 - 2013. Nguồn tư liệu mà tôi sử dụng trong loạt bài viết này, được rút ra trên cơ sở của những sự suy tư đó.

Góp ý "về việc tổ chức vấn đề cưới hỏi", anh Sáu viết: "Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp oanh liệt, Đảng ta đã chủ trương hướng dẫn việc tổ chức kết hôn theo nghi thức "đời sống mới" dựa trên tinh thần giản dị, văn minh và tiết kiệm.

Đồng chí Võ Văn Kiệt, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm và chúc Tết đồng bào Khmer tại tỉnh Bạc Liêu, ngày 21/01/1997. Ảnh: Tư liệu

Tại chiến khu Đồng Tháp Mười cũng như trong những vùng giải phóng ở miền Tây và miền Đông Nam Bộ, một kiểu đám cưới theo "đời sống mới" ra đời. Đó là những đám cưới thật sự mới mẻ, tiến bộ giữa anh bộ đội về đóng quân trong thôn xóm với cô gái ở địa phương, giữa những cặp trai gái là cán bộ trong cơ quan và đoàn thể Cách mạng, rồi dần dần lan ra trong lớp thanh niên nam nữ tiến bộ ở nông thôn, và đã trở thành một tập tục mới phổ biến trong đời sống xã hội, thay thế cho loại đám cưới kiểu cũ.

Cái hay là ở chỗ, không một gia đình nào chủ trương làm đám cưới để rồi phải nai lưng ra "kéo cày trả nợ". Cũng không ai lợi dụng việc tổ chức hôn lễ cho con để thu lời kiếm lãi. Đó chính là tư tưởng thuần phong mỹ tục.

Hiện nay, chẳng biết người ta tổ chức đám cưới theo kiểu gì trông rất khó coi. Có người đã chủ động tính toán trong đám cưới, họ sẽ đặt ở nhà hàng khách sạn bao nhiêu bàn tiệc và sau khi tổ chức xong tiệc cưới cho con, họ sẽ thu được bao nhiêu tiền lời. Tôi nghe nói có một ông cán bộ nọ công tác trong ngành thủy lợi, tuy đã tổ chức làm đám cưới cho con rình rang ở ngoài Thủ đô Hà Nội rồi, song ông ta vẫn chủ trương đem vào TPHCM để làm tiếp. Nghe đâu cái hộp để thu tiền khách mời đến dự lễ cưới, được đóng to và để nằm chình ình trên bàn giống như chiếc thùng bỏ phiếu trong ngày bầu cử Hội đồng Nhân dân tại các địa phương.

Việc làm đám cưới, điều cốt yếu là tạo ra được cái không khí ấm cúng, thân tình, tươi vui lành mạnh, văn minh, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống của dân tộc, thể hiện vẻ đẹp văn minh của cộng đồng, hợp với hoàn cảnh và điều kiện của hai gia đình. Không nên tổ chức theo kiểu nhậu nhẹt ăn uống linh đình, gây ra sự lãng phí, tốn kém, không phù hợp với đất nước đang trên đà đổi mới.

Không được lợi dụng đám cưới để trục lợi. Không được "bán cỗ để thu tiền". Không được dịch vụ hóa và thương mại hóa lễ cưới, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng trong ngày vui hạnh phúc của đôi vợ chồng mới".

"Về việc tổ chức tang lễ và thờ cúng tổ tiên", anh Sáu viết: "Việc tang là nghi thức bày tỏ lòng đau buồn, tưởng nhớ và tiếc thương của những người đang sống với gia đình người đã qua đời. Cũng như việc cưới, trong việc tang cần phải bảo tồn, chọn lọc, cải tiến, đổi mới những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc; loại bỏ dần trong cuộc sống những hình thức lỗi thời, lạc hậu, nghiên cứu xây dựng và hình thành dần những hình thức vừa văn minh, vừa gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, theo định hướng lành mạnh, tiết kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phiền nhiễu, chống khuynh hướng kinh doanh vụ lợi, xóa bỏ hủ tục, bài trừ mê tín dị đoan.

Việc thờ cúng tổ tiên, ông bà, cha mẹ là cần thiết và phải duy trì để tưởng nhớ công đức của cha ông, ghi nhận ơn sâu của các bậc tiền bối, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, hiếu thảo, thủy chung của dân tộc. Còn cách thức cúng bái, cần phải được cải tiến sao cho phù hợp với cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh và gia đình văn hóa, thôn/ấp văn hóa, phường/xã văn hóa đang được thực hiện trong cả nước hiện nay.

Theo tôi, tập tục của các ngày lễ cúng 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày, cúng giáp năm vẫn cần phải được bảo tồn. Trong lễ cúng giáp năm, ngoài các thành viên trong gia đình và thân bằng quyến thuộc, nên mời bè bạn và bà con hàng xóm láng giềng đến dự, coi như để tạ ơn "tình làng nghĩa xóm" đã đến chia sẻ nỗi đau thương mất mát đối với tang quyến và tận tình lo giúp việc tang. Sau khi cúng giáp năm, nếu có kéo dài chăng, cũng chỉ nên kéo dài thêm tối đa là đến thời kỳ mãn tang - tức là ngày giỗ đầu. Rồi sau đó, nên chuyển hẳn việc tổ chức làm giỗ chạp vào trong nội bộ của gia đình".