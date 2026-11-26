Các câu lạc bộ xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường; tổ chức tập luyện, giao lưu, biểu diễn trong các chương trình văn hóa, văn nghệ, hoạt động ngoại khóa và sự kiện của địa phương, trường học. Đồng thời chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, đam mê với nghệ thuật dân ca bài chòi.

Theo bà Nguyễn Thị Nhàng, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn, việc ra mắt 2 câu lạc bộ dân ca bài chòi và duy trì hoạt động hiệu quả tại các trường học góp phần bảo tồn di sản văn hóa; xây dựng môi trường giáo dục giàu bản sắc, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.