Tính đến ngày 25/11/2026, các đơn vị chức năng tại nhiều địa phương trên cả nước như Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Lào Cai, Đồng Nai... vẫn đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt Liệt sĩ (HCLS) trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS, với một niềm tin trọn vẹn về nhiệm vụ thiêng liêng - đưa các Anh hùng Liệt sĩ về với quê hương, gia đình, qua đó tri ân những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.