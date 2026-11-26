'Ngọn lửa cao nguyên' – Âm hưởng đại ngàn rực cháy tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Ngọn lửa cao nguyên” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” mang đến không gian âm nhạc sôi động, đậm hơi thở núi rừng Tây Nguyên. Những giai điệu mạnh mẽ, giàu sức sống gợi lên vẻ đẹp văn hóa, tinh thần phóng khoáng và niềm tự hào của đồng bào các dân tộc cao nguyên, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa Việt Nam đa sắc màu, giàu bản sắc.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ngon-lua-cao-nguyen-am-huong-dai-ngan-ruc-chay-tai-muon-sac-viet-nam-1767646.html