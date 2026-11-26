Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô thề Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh để giữ vững Thủ đô. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN)

Sau 49 ngày đêm chiến đấu ác liệt tại Hà Nội, tối mồng Một Tết Đinh Hợi 1947, Trung đoàn Thủ đô tổ chức một bữa tiệc ngoại giao mời các vị tổng lãnh sự Mỹ, Anh, Trung Hoa Dân quốc và đại diện Ấn kiều. Đó không chỉ là một sáng kiến độc đáo nhằm bác bỏ luận điệu tuyên truyền của thực dân Pháp, mà còn là biểu hiện sinh động phong thái hào hoa, bản lĩnh đĩnh đạc và niềm tin vững chắc của người Hà Nội, người Việt Nam khi bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ.

Đứng trước biệt thự Anh Hoa, bà Bùi Bảo Quyên trầm ngâm, xúc động: “Tại đây, tám mươi năm trước, cha tôi đã được Trung đoàn Thủ đô giao nhiệm vụ chủ trì một bữa tiệc ngoại giao. Năm ấy, ông mới 26 tuổi”.

Chiêu đãi hào hoa trong vòng vây lửa đạn

Tám mươi năm đã trôi qua. Ngôi biệt thự có cổng chính ở số 10 phố Ngõ Gạch (nay là ngõ nhà số 14 phố Ngõ Gạch, cổng sau ở số 85 phố Hàng Chiếu) đã biến đổi nhiều. Chính tại nơi này, trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, khi Hà Nội bị quân Pháp bao vây đã diễn ra một sự kiện đặc biệt, được tổ chức với phong thái khiến những vị khách quốc tế ngạc nhiên, khâm phục.

Ngày mồng Một Tết Đinh Hợi, tức ngày 22/1/1947, Hà Nội đã trải qua 49 ngày đêm chiến đấu kể từ khi cuộc Toàn quốc kháng chiến bùng nổ. Trong khi các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô kiên cường bám giữ Liên khu I, Đài Phát thanh của quân viễn chinh Pháp và cả Đài Phát thanh nước Pháp liên tục đưa tin rằng chúng đã chiếm đóng xong Hà Nội, tiêu diệt lực lượng Việt Minh.

Theo “Bùi Nguyên Cát tuyển tập” (NXB Sân khấu, 2008, tr.139-150), tác giả đã kể lại một câu chuyện vô tiền khoáng hậu trong lễ tân ngoại giao thời chiến: Để bác bỏ luận điệu tuyên truyền của địch, cấp trên giao cho Trung đoàn Thủ đô tổ chức bữa tiệc nhân dịp năm mới, mời đại diện ngoại giao các nước còn ở Hà Nội đến dự.

Nhiệm vụ đặc biệt ấy được giao cho ông Bùi Nguyên Cát, Trưởng ban Quản lý của Trung đoàn - người cha đáng kính của bà Bùi Bảo Quyên. Chưa từng được đào tạo ngày nào về ngoại giao, nhưng ông được Bí thư Trung đoàn ủy Lê Trung Toản căn dặn “phải coi đây là một trận chiến đấu đặc biệt”! Thế là ông cùng đồng đội bắt tay vào chuẩn bị với sự cẩn trọng. Địa điểm được chọn là biệt thự của chủ hiệu Anh Hoa ở Ngõ Gạch, nơi có nội thất phù hợp với đồ gỗ quý, bát đĩa, chén cốc sang trọng. Những cô gái khéo tay ở Hàng Đường, Hàng Bạc được giao chuẩn bị món ăn. Trong đội tự vệ có anh Cào, người vốn chuyên nấu cỗ cho các gia đình giàu có ở Hà thành được chỉ định làm bếp trưởng.

Xưởng quân trang của Trung đoàn gấp rút may cho các cán bộ chỉ huy những bộ quân phục bằng vải ga-ba-đin, có quân hàm sao vạch vàng trên nền đỏ. Ông Bùi Nguyên Cát “đóng vai” Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Liên khu I, chủ trì tiệc chiêu đãi. Tham mưu trưởng Hoàng Phương, sinh viên Trường Canh nông, được bố trí làm phiên dịch, diện bộ complet vải Dormeuil. Giữa một thành phố đang có chiến sự, việc các vị khách nhận lời và đến dự tiệc, tự nó đã là một bằng chứng về mối quan hệ chủ nhà và khách; về tính chính danh của Chính quyền cách mạng tại Thủ đô.

Bữa tiệc chiêu đãi ngoại giao độc đáo đêm mồng Một Tết Đinh Hợi năm 1947 ấy đặc biệt ở sự tương phản. Bên ngoài là thành phố chìm trong tiếng súng, khói lửa, là ý chí kiên cường của một dân tộc không chịu tiếp tục làm nô lệ; bên trong căn biệt thự là một khung cảnh cuộc chiêu đãi được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, với phong cách hào hoa của người Hà Nội và phong cách tự chủ, kiêu hãnh của người dân một nước độc lập. Những người chủ bữa tiệc chính là những người đang ngày đêm chiến đấu, đối mặt với bom đạn, thiếu thốn và cả hy sinh. Bởi vậy, phong thái của họ là sự bình tĩnh của những người hiểu rõ mình đang chiến đấu vì điều gì, biết nhiệm vụ trước mắt và tin tưởng vào con đường đã lựa chọn.

Đúng 17 giờ ngày mồng Một Tết, các vị khách có mặt. Các tổng lãnh sự Mỹ, Anh, Trung Hoa Dân quốc và đại diện Ấn kiều đều mặc lễ phục. Người đi trước đoàn giương quốc kỳ nước mình để được qua các trạm gác của cả hai bên theo quy ước. Ông Bùi Nguyên Cát đĩnh đạc, niềm nở xuống bắt tay từng vị khách.

Thông điệp bảo vệ độc lập tự do và lời chúc "tiên tri"

Những bất ngờ diễn ra ngay từ lúc khai tiệc. Khi các cô gái mặc áo dài đưa rượu khai vị, Tổng lãnh sự Anh Wilson ngạc nhiên thấy những ly rượu Martini chính cống. Ông ta còn xin phép chụp một “pô” ảnh trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để lưu niệm một cái Tết giữa Hà Nội thời chiến.

Sự ngạc nhiên ấy có lẽ xuất phát từ những gì người ta được nghe với những gì đang diễn ra trước mắt. Một đội quân bị tuyên truyền là “đã bị tiêu diệt”, một thành phố được tuyên bố đã “nằm trong tay quân Pháp”, vậy mà ở đây, người Việt Nam vẫn có thể tổ chức tiếp đón chu đáo, với nghi thức ngoại giao tinh tế, chuẩn mực.

Sau lời khai tiệc, ông Bùi Nguyên Cát đọc bài diễn văn ngắn bằng tiếng Việt, được Hoàng Phương dịch sang tiếng Anh. Ba nội dung chính được nhấn mạnh gồm: Cuộc kháng chiến của Việt Nam là chính nghĩa; nhân dân Pháp và nhân dân thế giới sẽ đồng tình với cuộc đấu tranh ấy; Nhân dân Việt Nam quyết hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ độc lập, tự do.

Lời đáp từ của Tổng lãnh sự Mỹ Sullivan trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bữa tiệc. Đáp từ bằng tiếng Pháp, Ngài Sullivan kết thúc với lời chúc: “Hãy kiên trì, các bạn sẽ thắng!” (Soyez patience, vous serez le vainqueu!). Và lời chúc hôm ấy đã trở thành lời tiên tri với chiến thắng Điện Biên Phủ sau này.

Bữa tiệc còn có một tình tiết cho thấy sự bình tĩnh và khôn khéo của người chủ trì. Tổng lãnh sự Trung Hoa Dân quốc Viên Tử Kiện khen rượu ngon, món ăn khéo, rồi cảm ơn chính quyền Việt Nam đã chu cấp lương thực cho Hoa kiều. Trong lời nói ấy có cả sự thăm dò khả năng tiếp tục bảo đảm lương thực của lực lượng kháng chiến.

Ông Bùi Nguyên Cát không để mình rơi vào thế bị động. Ông bình thản khẳng định kho dự trữ trong nội thành vẫn đủ lương thực, súng đạn để chiến đấu lâu dài, vì vậy, bà con Hoa kiều vẫn có cái ăn. Ông còn chủ động đề nghị tạo điều kiện thuận lợi nếu phía Hoa kiều xin phép vận chuyển thêm lương thực, thực phẩm.

Câu trả lời vừa thể hiện sự tự tin, vừa cho thấy tinh thần bao dung, trách nhiệm của chính quyền cách mạng đối với người dân đang sống trong vùng chiến sự. Đó cũng là một phần của cuộc đấu tranh trên bàn tiệc ngoại giao.

Bữa tiệc kết thúc bằng hoa quả tươi và chè kho. Ngay trong bản tin cuối ngày, Đài Tiếng nói Việt Nam phát tin về sự kiện ra thế giới nhiều lần bằng nhiều thứ tiếng, trong đó có lời chúc của Tổng lãnh sự Mỹ. Hôm sau, Trung đoàn nhận được điện khen ngợi của Bộ Ngoại giao về ý nghĩa của bữa tiệc.

Cũng trong những ngày ấy, một cành đào Ngọc Hà được đưa vào chiến lũy, mang sắc xuân đến với các chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô. Cành đào nhỏ bé giữa trận địa khói lửa cùng những “chú bé Gaveroche”, những thiếu niên Hà Nội len lỏi trên đường phố làm liên lạc giữa các đơn vị chiến đấu, tạc vào lịch sử hình ảnh người Hà Nội cùng quân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến với cả lòng yêu nước lẫn những phẩm chất được hun đúc trong truyền thống văn hóa của dân tộc.

Tám mươi năm sau, trở lại ngôi biệt thự ở Ngõ Gạch, câu chuyện bữa tiệc ngoại giao có một không hai giữa khói lửa kháng chiến vẫn gợi lên một bài học không cũ. Trong những thời khắc ngặt nghèo nhất, bản lĩnh của con người không chỉ thể hiện ở sức chịu đựng và lòng dũng cảm, mà còn ở khả năng giữ vững tư thế, giữ gìn phẩm giá và chủ động làm chủ tình thế.

Từ biệt thự Anh Hoa Tết Đinh Hợi 1947 đến ngày 5 cửa ô đón chào đoàn quân chiến thắng trở về; rồi những thời khắc đi vào lịch sử của 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, và một Thủ đô hiện đại hôm nay, nhắc chúng ta tự hào về một văn hóa Việt Nam, cốt cách Việt Nam: Kiên cường, hào hoa, bình tĩnh trước hiểm nguy và vững tin vào ngày mai.