Năm định hướng lớn được nêu trong bài phát biểu không chỉ là những nhiệm vụ của ngành văn hóa, mà còn gợi mở một cách nhìn sâu sắc về con đường phát triển Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026). Ảnh: chinhphu.vn

Văn hóa – ngọn đèn định hướng phát triển

Có những tư tưởng vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành điểm tựa tinh thần cho cả một dân tộc. Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” là một tư tưởng như thế. Năm 1946, khi nền độc lập non trẻ đang đứng trước muôn vàn thử thách, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa. Điều đó cho thấy văn hóa không phải công việc có thể để lại phía sau trong lúc đất nước phải đối diện với những nhiệm vụ cấp bách, mà chính là nguồn lực tinh thần để quy tụ lòng người, tạo nên sức mạnh bảo vệ và kiến thiết quốc gia.

Tám mươi năm nhìn lại, bài học ấy vẫn nguyên giá trị. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định văn hóa phải tham gia định hướng từ việc lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Thành quả phát triển không thể chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp.

Đây là một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh đất nước hướng tới những mục tiêu phát triển lớn lao. Kinh tế có thể tạo ra của cải vật chất, công nghệ có thể mở rộng năng lực sản xuất, nhưng văn hóa mới góp phần xác lập điều gì đáng quý, điều gì cần bảo vệ và con người nên sống với nhau như thế nào. Một xã hội phát triển bền vững không thể chỉ giàu lên về vật chất mà nghèo đi về lòng nhân ái, sự trung thực và tinh thần trách nhiệm.

Bởi vậy, định hướng văn hóa trước hết phải bắt đầu từ văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự Nhân dân không thể chỉ là những khẩu hiệu trang trọng, mà phải được thể hiện trong từng quyết định, từng hành động và cách giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm nêu gương càng lớn. Khi quyền lực được thực thi bằng tinh thần trách nhiệm và sự tôn trọng Nhân dân, văn hóa chính trị sẽ trở thành nền tảng củng cố niềm tin xã hội.

Một chỉ đạo quan trọng khác là xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Văn hóa không phải sản phẩm riêng của một bộ phận chuyên nghiệp hay chỉ hiện diện trong những thiết chế lớn. Văn hóa sống trong gia đình, trường học, làng xóm, nơi làm việc và trong cách mỗi người ứng xử với cộng đồng. Nhân dân vừa là người sáng tạo, gìn giữ, trao truyền, vừa là chủ thể quyết định sức sống của văn hóa.

Vì thế, quyền sáng tạo, tiếp cận và thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng những điều kiện cụ thể. Một đứa trẻ ở vùng khó khăn được tiếp cận sách hay, một công nhân có cơ hội thưởng thức nghệ thuật, một người cao tuổi được tham gia sinh hoạt cộng đồng, hay một nghệ nhân có điều kiện truyền nghề cho thế hệ trẻ – tất cả đều là những biểu hiện thiết thực của phát triển văn hóa. Không thể nói văn hóa phát triển toàn diện nếu cơ hội hưởng thụ văn hóa vẫn còn cách biệt giữa các vùng miền và nhóm dân cư.

Gìn giữ bản sắc, làm chủ thời đại số, biến quyết sách thành hành động

Trong năm định hướng được nêu, gìn giữ bản sắc và làm giàu văn hóa dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt đối với tương lai. Bản sắc không phải một chiếc áo cũ chỉ để trưng bày trong bảo tàng, cũng không phải những giá trị bất biến đứng ngoài dòng chảy thời đại. Bản sắc có sức sống khi được cộng đồng hiểu, thực hành, sáng tạo và trao truyền qua từng thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trách nhiệm trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc; giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đồng thời, đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống và khát vọng của Nhân dân.

Đó cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân. Văn hóa không thể chỉ được bảo tồn bằng sự hoài niệm, mà phải được tiếp nối bằng sáng tạo. Một di sản được gìn giữ tốt không chỉ là di sản còn nguyên hình thức, mà còn là di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, được thế hệ hôm nay yêu mến và thế hệ mai sau tự nguyện tiếp nhận.

Trong thời đại số, nhiệm vụ ấy càng trở nên cấp thiết. Công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách con người học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Không gian số mở ra cơ hội đưa văn hóa Việt Nam đến với đông đảo công chúng, nhưng cũng đặt ra thách thức về bản quyền, dữ liệu, sự xuyên tạc lịch sử và nguy cơ những giá trị tốt đẹp bị lấn át bởi nội dung thiếu lành mạnh.

Bởi vậy, định hướng nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ. Điều quan trọng là phải làm chủ công nghệ bằng tri thức, bản lĩnh và hệ giá trị văn hóa. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, nhưng không thể thay thế chiều sâu tâm hồn, trách nhiệm xã hội và khát vọng của con người. Sản phẩm văn hóa Việt Nam muốn có sức cạnh tranh quốc tế phải vừa hấp dẫn, hiện đại, vừa mang dấu ấn riêng của lịch sử và tâm hồn dân tộc.

Định hướng thứ năm – đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài của văn hóa – chính là yếu tố quyết định để những tư tưởng ấy đi vào cuộc sống. Văn hóa cần được lắng nghe bằng tinh thần dân chủ, được quản lý bằng cơ chế phù hợp với đặc thù sáng tạo và được đầu tư bằng tầm nhìn dài hạn.

Thực tế cho thấy, nếu chỉ chú trọng xây dựng công trình mà thiếu người tổ chức, thiếu nội dung hoạt động và kinh phí duy trì, thiết chế văn hóa khó có thể phát huy hiệu quả. Nếu chỉ quan tâm đến thành tích trước mắt mà không tôn trọng thời gian tích lũy của tài năng, hoạt động sáng tạo sẽ khó tạo ra những tác phẩm có giá trị bền lâu. Vì thế, trách nhiệm của người đứng đầu phải được gắn với kết quả thực chất, được đánh giá bằng giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng, chứ không phải bằng những con số hình thức.

Việc chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam mang ý nghĩa khơi dậy sự trân trọng văn hóa trong đời sống thường nhật. Một ngày hội văn hóa chỉ thật sự có ý nghĩa khi người dân được tham gia, được hưởng niềm vui và từ đó hình thành những thói quen tốt đẹp trong gia đình, nhà trường, cơ quan và cộng đồng.

Tám mươi năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đèn soi đường cho hành trình phát triển dân tộc. Năm định hướng lớn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra yêu cầu vừa kế thừa truyền thống, vừa đổi mới tư duy và hành động.

Sau cùng, văn hóa không chỉ nằm trong những văn bản, nghị quyết hay diễn đàn trang trọng. Văn hóa phải hiện diện trong sự tử tế của mỗi người, trong trách nhiệm của mỗi cán bộ, trong sáng tạo của người nghệ sĩ và trong cơ hội sống tốt đẹp hơn của mỗi người dân. Khi văn hóa trở thành nền tảng của quyết sách, chuẩn mực của ứng xử và động lực của sáng tạo, lời “văn hóa soi đường” sẽ không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là sức mạnh đưa Việt Nam tới tương lai phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

V.X.B