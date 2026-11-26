Một tiết mục nghệ thuật biểu diễn trong đêm bế mạc Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Sau những ngày diễn ra sôi nổi, Festival Tôm Cà Mau cùng chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng đại biểu, Nhân dân và du khách.

Chuỗi hoạt động đã tạo nên không khí phấn khởi, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa cùng những tiềm năng, lợi thế đặc trưng của vùng đất cực nam Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (áo sơ mi trắng, đứng giữa) tham quan gian hàng trưng bày đặc sản tôm đông lạnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với quy mô 375 gian hàng, cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã và nghệ nhân, Festival đã trở thành không gian giao lưu, trưng bày đặc sản và kết nối cung cầu hiệu quả.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Phạm Văn Thiều (thứ 2 từ trái qua) tham quan các gian hàng kết nối sản phẩm vùng miền tại Festival tôm Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Song song đó, các hội nghị, hội thảo chuyên đề và hoạt động xúc tiến thương mại đã mở ra diễn đàn trao đổi thực chất về ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ cho ngành hàng chủ lực của Cà Mau.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời trao chứng nhận cho các đơn vị đạt giải tại cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp tại Festival. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cùng với các hoạt động kinh tế, chuỗi chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo dựng không gian văn hóa đa dạng, tôn vinh các giá trị truyền thống, di sản Đờn ca tài tử Nam Bộ và sức sáng tạo của cộng đồng.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao chứng nhận đơn vị đạt giải nhất cuộc thi con tôm sú nặng nhất Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Những hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và trải nghiệm sinh thái rừng, biển không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn gia tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch và môi trường đầu tư tại Cà Mau.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu bế mạc buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nhấn mạnh, thành công của chuỗi sự kiện không chỉ ở quy mô tổ chức hay quảng bá con tôm, mà điều đáng trân trọng là đã tạo thêm cơ hội gắn kết văn hóa với kinh tế, du lịch và thương mại; kết nối người sản xuất với doanh nghiệp, nhà khoa học với thực tiễn, địa phương với đối tác và thị trường.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt giải cuộc thi thiết kế mô hình xe diễu hành, biểu diễn đường phố đẹp tại Festival. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Ông Ngô Vũ Thăng nêu rõ, tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo từ Trung ương, giới chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để triển khai bốn định hướng trọng tâm trong thời gian tới: Phát huy hiệu ứng Festival thúc đẩy du lịch bền vững có chiều sâu, liên kết điểm đến Đất Mũi với không gian văn hóa khu vực Bạc Liêu; chuyển hóa kết quả xúc tiến thành động lực phát triển mới cho ngành tôm theo hướng sinh thái, công nghệ cao, gắn với nâng cao thu nhập người nuôi; đưa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành động lực phát triển thường xuyên; đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức các sự kiện quảng bá tương lai.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao giải các cuộc thi trong khuôn khổ sự kiện như: ảnh đẹp, thiết kế gian hàng đẹp, sáng tác ca cổ và cuộc thi tôm lớn... Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 tuy khép lại nhưng đã mở ra nhiều kỳ vọng và tiền đề hợp tác thiết thực cho sự phát triển của Cà Mau trong giai đoạn mới.