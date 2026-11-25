Chiều 25/11, tại lễ ra mắt Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa, ông Tô Văn Động, Phó chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, chia sẻ rằng muốn công chúng yêu di sản trước hết cần giúp họ hiểu và nhận ra giá trị của di sản. Vì vậy, cần đổi mới cách kể chuyện, tạo sức hấp dẫn với người trẻ nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác.

Ông Tô Văn Động, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam phát biểu tại lễ ra mắt Câu lạc bộ. Ảnh: M.Huệ.

Câu lạc bộ được xây dựng nhằm tập hợp những người quan tâm đến di sản, đồng thời tạo cầu nối giữa nhà sáng tạo nội dung với các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng đang trực tiếp bảo tồn di sản. Sự kết nối này giúp người làm nội dung có thêm kiến thức, góc nhìn và chất liệu thực tế khi giới thiệu văn hóa đến công chúng.

"Đưa di sản lên không gian số không đơn thuần là chuyển tải thông tin bằng những hình thức mới, mà quan trọng hơn là giúp công chúng hiểu hơn, yêu hơn và có ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc. Mỗi thành viên câu lạc bộ được kỳ vọng trở thành người kể chuyện di sản có trách nhiệm, biết kết hợp sự sáng tạo với tri thức và sự tôn trọng các giá trị truyền thống", ông Tô Văn Động nói.

PGS.TS. Đỗ Văn Trụ trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa cho bà Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ nhiệm CLB. Ảnh: M.Huệ.

Không chỉ giới thiệu thông tin theo cách truyền thống, nhà sáng tạo có thể khai thác góc nhìn cá nhân, hình ảnh và video ngắn để giúp người xem cảm nhận di sản một cách sinh động.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam cho biết năm 2027, cả nước thúc đẩy các chương trình phát triển công nghiệp văn hóa, đặt ra yêu cầu tìm kiếm những phương thức mới để giới thiệu văn hóa Việt Nam và di sản đến công chúng.

TikTok có nhiều chương trình đồng hành và kỳ vọng việc hợp tác với câu lạc bộ sẽ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản thông qua những câu chuyện bằng video. Việc đồng hành cùng câu lạc bộ nhằm kết nối các nhà sáng tạo với chuyên gia, nghệ nhân và những người đang gìn giữ di sản.

"Các thành viên được hỗ trợ nâng cao kỹ năng sáng tạo nội dung số, góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với giới trẻ, công chúng trong nước và quốc tế", ông Thanh nói.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam phát biểu. Ảnh: M.Huệ.

Thực tế, tại chương trình “Chạm Di sản 2026” ở TP.HCM, các nhà sáng tạo Huy Linh Tinh và Chợ Lớn Downtown đã mang đến cách tiếp cận trẻ trung khi kể chuyện văn hóa qua hình ảnh, video và trải nghiệm cá nhân. Những ví dụ này cho thấy nền tảng số có thể mở ra cách thức mới để công chúng tiếp cận di sản, nhất là nhóm khán giả trẻ.

Tuy nhiên, lãnh đạo TikTok Việt Nam cho rằng đưa di sản lên mạng xã hội không đơn thuần là tạo ra nội dung thu hút lượt xem. Những câu chuyện liên quan đến lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng cần được tìm hiểu, kiểm chứng, tránh diễn giải sai lệch hoặc làm biến dạng giá trị văn hóa.

Vì vậy, việc kết nối nhà sáng tạo với chuyên gia, nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản được xem là một trong những yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng nội dung.

Gắn sáng tạo nội dung với phát triển làng nghề Năm 2027, Câu lạc bộ Nhà sáng tạo nội dung ngành Di sản văn hóa dự kiến triển khai dự án “Hương sắc nghề - Tinh hoa làng nghề Việt”. Dự án kết nối nghệ nhân địa phương, đội ngũ vận hành số và Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam nhằm lựa chọn, chuẩn hóa các sản phẩm làng nghề có chất lượng, đồng thời kể câu chuyện về nghề, kỹ thuật và giá trị văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm. Thông qua các nền tảng số và hoạt động thương mại điện tử, dự án hướng tới mở rộng thị trường cho sản phẩm truyền thống, cải thiện thu nhập của nghệ nhân, đồng thời góp phần gìn giữ tri thức nghề và khuyến khích người trẻ tiếp nối, phát triển thương hiệu làng nghề. Từ việc kể những câu chuyện di sản trên TikTok đến quảng bá sản phẩm làng nghề, câu lạc bộ kỳ vọng hình thành một cộng đồng sáng tạo có kiến thức và trách nhiệm. Đây cũng là hướng tiếp cận kết hợp giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản, để văn hóa không chỉ được lưu giữ mà còn hiện diện gần gũi hơn trong đời sống đương đại.