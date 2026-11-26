Vượt khỏi ranh giới loại hình

Trong cách tiếp cận nghệ thuật truyền thống, mỗi tác phẩm thường được nhận diện qua một loại hình như hội họa, nhiếp ảnh, điện ảnh hay điêu khắc, với ngôn ngữ, phương pháp và kỹ thuật riêng. Tuy nhiên, trong thực hành nghệ thuật đương đại, những ranh giới này ngày càng linh hoạt. Nghệ sĩ không nhất thiết giới hạn ở một chất liệu hay phương thức sáng tác, mà có thể đồng thời thực hành hội họa, sản xuất video, nghiên cứu, viết hoặc tham gia các dự án cộng đồng.

“Sự thay đổi ấy phản ánh một cách tiếp cận rộng hơn đối với hoạt động sáng tạo. Tác phẩm không còn chỉ được hình thành từ quá trình vận dụng kỹ thuật của một loại hình nghệ thuật, mà có thể bắt đầu bằng việc khảo sát một vấn đề, tìm kiếm tư liệu, nghiên cứu bối cảnh và kết nối những nguồn tri thức khác nhau. Quá trình sáng tạo vì thế gắn liền với hoạt động nghiên cứu, tìm tòi và sản xuất tri thức”, TS. Phạm Minh Quân, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), nhận định.

Tuy nhiên, nghệ thuật liên ngành không đơn thuần là việc kết hợp nhiều phương tiện trong một tác phẩm. Việc sử dụng hình ảnh, âm thanh, video hay văn bản chưa đủ để xác định tính liên ngành. Điều cốt yếu nằm ở cách các lĩnh vực bổ trợ, cùng giải quyết vấn đề sáng tạo, mở ra những góc nhìn và khả năng biểu đạt mà một phương thức đơn lẻ khó thực hiện. Sự giao thoa vì thế không chỉ thể hiện ở hình thức mà còn nằm trong tư duy và cách tổ chức quá trình sáng tác.

Thực tiễn sáng tạo của một số nghệ sĩ, nhà thực hành không gian Việt Nam cho thấy khá rõ đặc điểm này. Nghệ sĩ Nguyễn Trinh Thi kết hợp hình ảnh động với tư liệu lịch sử để chất vấn ký ức; kiến trúc sư Bùi Quý Sơn cùng Paul-Antoine Lucas tích hợp thiết kế, giám tuyển và nghiên cứu xã hội học dưới lăng kính giới (queer) để tái diễn giải không gian công cộng; trong khi nghệ sĩ Nguyễn Thế Sơn sử dụng nhiếp ảnh, kiến thức về kiến trúc và nghiên cứu đô thị để tìm hiểu sự biến đổi của phố thị.

Ở những thực hành trên, hình ảnh và cấu trúc không gian không chỉ đảm nhiệm chức năng ghi nhận hay tái hiện đối tượng. Khi được đặt trong mối liên hệ với tư liệu lịch sử, nghiên cứu xã hội học và bối cảnh đô thị, chúng còn góp phần mở ra những cách tiếp cận và diễn giải vấn đề từ nhiều góc độ.

Dự án “Chuyện đình trong phố” khai thác không gian di sản và tri thức nghề thủ công truyền thống

Cùng với đó, vai trò của nghệ sĩ cũng được mở rộng. Bên cạnh năng lực chuyên môn, họ cần khả năng quan sát, đặt vấn đề, nghiên cứu và lựa chọn phương thức biểu đạt phù hợp. Quá trình sáng tạo không còn giới hạn trong xưởng vẽ, phòng dựng hay không gian trình diễn, mà có thể bắt đầu từ khảo sát thực địa, tìm hiểu tư liệu và tương tác với đời sống cộng đồng.

Đặt di sản vào trung tâm sáng tạo

Một hướng thực hành đáng chú ý của nghệ thuật liên ngành là kết nối di sản văn hóa với sáng tạo đương đại. Thay vì chỉ tiếp cận di sản qua giá trị lịch sử, kiến trúc hay hình thức tạo hình, nghệ sĩ có thể khai thác chất liệu, kỹ thuật chế tác và tri thức nghề truyền thống để tìm kiếm khả năng biểu đạt mới. Di sản vì thế không chỉ là đối tượng nghiên cứu mà còn trở thành nguồn lực cho quá trình sáng tạo.

Cách tiếp cận này thể hiện qua dự án “Chuyện đình trong phố”, chuỗi hoạt động nghệ thuật được triển khai nhiều năm tại mạng lưới các ngôi đình thờ tổ nghề trong khu phố cổ Hà Nội. Không chỉ dừng ở trưng bày tác phẩm, dự án tổ chức các hoạt động khám phá chất liệu truyền thống như lụa, giấy dó, diều, sơn mài, kết hợp tham quan thực địa tại bảo tàng, các cụm đình và trải nghiệm tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ (số 50 Đào Duy Từ). Qua đó, người tham gia có cơ hội tiếp xúc với vật liệu, kỹ thuật thủ công và tìm hiểu môi trường văn hóa, ký ức phố nghề gắn với sự hình thành, phát triển của các di sản này.

Cách tiếp cận trên cho thấy giá trị di sản không chỉ hiện diện ở hình thức mà còn được lưu giữ trong tri thức và kinh nghiệm tạo tác. Giấy dó hay lụa, khi được đưa vào quá trình tìm hiểu và thực hành, không đơn thuần là vật liệu sáng tác mà còn gợi mở những vấn đề về kỹ thuật, văn hóa và lịch sử nghề. Việc khai thác các yếu tố này trong nghệ thuật đương đại giúp người học và nghệ sĩ tiếp cận di sản từ chiều sâu tri thức, thay vì chỉ dừng ở những biểu hiện bên ngoài.

Tư duy này cũng được thể hiện trong hoạt động đào tạo tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, đơn vị duy nhất thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đào tạo về nghệ thuật. Nhà trường đưa phương pháp tiếp cận liên ngành vào chương trình giảng dạy thông qua các học phần như Vẽ Du khảo, Tư duy liên ngành trong nghệ thuật và Dự án tích hợp trong nghệ thuật thị giác. Kết hợp nghiên cứu với thực hành, các học phần này giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng tạo hình, đồng thời phát triển năng lực quan sát, khảo sát và vận dụng kiến thức từ nhiều lĩnh vực vào quá trình sáng tạo.

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Yêu cầu đổi mới tư duy

Sự mở rộng của các thực hành sáng tạo đặt giáo dục nghệ thuật trước yêu cầu đổi mới mục tiêu và phương thức đào tạo. Nếu trước đây, kỹ năng chuyên môn được xem là nền tảng hình thành người nghệ sĩ, thì hiện nay, năng lực sáng tác cần đi cùng khả năng nghiên cứu, tư duy lý luận và hiểu biết liên ngành. Người làm nghệ thuật không chỉ cần tạo ra tác phẩm mà còn phải biết xác định vấn đề, xây dựng ý tưởng, tìm kiếm tư liệu và diễn giải giá trị sáng tạo.

Thực tế đào tạo vẫn tồn tại những khoảng cách đáng chú ý. PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, Phó trưởng khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội), chỉ ra tình trạng “đứt gãy kép” trong giáo dục nghệ thuật, thể hiện ở sự phân tách giữa sáng tác với lý luận, phê bình ở bậc đại học và khoảng cách giữa giáo dục nghệ thuật phổ thông với đại học. Hệ quả là sinh viên khi bước vào môi trường chuyên nghiệp có thể thiếu kiến thức nền tảng về lịch sử nghệ thuật, mỹ học cũng như năng lực phân tích, suy tư và diễn giải tác phẩm.

Khoảng cách giữa các lĩnh vực đào tạo còn bộc lộ khi nghệ sĩ tham gia môi trường sáng tạo đương đại, nơi hoạt động nghệ thuật không chỉ đòi hỏi năng lực thực hành mà còn liên quan đến nghiên cứu, xây dựng hồ sơ dự án, viết và trao đổi chuyên môn với giám tuyển. Ngược lại, lý luận, phê bình cũng cần được bổ trợ bằng trải nghiệm sáng tác thực tế, thay vì chỉ dừng ở tiếp nhận và phân tích tác phẩm. Thiếu sự tương tác này, khả năng đối thoại giữa người sáng tác và người nghiên cứu khó được phát huy đầy đủ.

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Ở bậc phổ thông, hạn chế về điều kiện giảng dạy và phạm vi tiếp cận nghệ thuật cũng ảnh hưởng đến nền tảng thẩm mỹ của người học. Theo thống kê của Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2024, nếu mỗi trường trung học phổ thông cần một giáo viên Âm nhạc và Mỹ thuật thì số lượng giáo viên còn thiếu khoảng 4.800 người. Bên cạnh đó, sân khấu, múa, điện ảnh và nghệ thuật truyền thông chưa có môn học riêng trong chương trình giáo dục phổ thông, khiến cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật của học sinh chưa bao quát được sự đa dạng của đời sống sáng tạo.

Những bất cập này đòi hỏi đổi mới cả nội dung lẫn phương thức tổ chức đào tạo. Thay vì tách biệt sáng tác với lý luận, chương trình cần kết hợp năng lực thực hành với kiến thức lịch sử nghệ thuật, mỹ học và phương pháp nghiên cứu. Sinh viên lý luận, phê bình cũng cần có thêm cơ hội tiếp xúc với hoạt động sáng tác để hiểu rõ quá trình hình thành tác phẩm.

Sự phát triển của công nghiệp văn hóa đồng thời mở rộng nhu cầu nhân lực ngoài các vị trí sáng tác truyền thống. Những lĩnh vực như giám tuyển, thẩm định, quản trị nghệ thuật và sáng tạo nội dung số cần được chú trọng trong định hướng đào tạo. Điều này đòi hỏi nhà trường gắn chương trình học với thực tiễn nghệ thuật, tăng cường kết nối với bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim và các không gian di sản.

Đổi mới đào tạo nghệ thuật không đồng nghĩa với giảm nhẹ kỹ năng chuyên môn hay xóa bỏ ranh giới giữa các ngành học. Vấn đề là xây dựng nền tảng đủ vững để người học làm chủ chuyên môn, đồng thời vận dụng tri thức liên ngành trước những yêu cầu sáng tạo mới. Trong bối cảnh nghệ thuật ngày càng gắn với nghiên cứu, đời sống văn hóa và công nghiệp sáng tạo, chất lượng đào tạo không chỉ thể hiện ở khả năng tạo ra tác phẩm mà còn ở năng lực tư duy, lý giải và đóng góp cho hệ sinh thái nghệ thuật.