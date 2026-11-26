'Đất nước trọn niềm vui' – Khúc ca hào hùng, rực rỡ cảm xúc tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Giai điệu hào hùng, sôi nổi của “Đất nước trọn niềm vui” vang lên trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khí thế của những ngày đất nước thống nhất. Tiết mục mang đến không khí rộn ràng, đầy cảm xúc, lan tỏa tình yêu Tổ quốc và niềm tin vào tương lai tươi sáng của Việt Nam.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dat-nuoc-tron-niem-vui-khuc-ca-hao-hung-ruc-ro-cam-xuc-tai-muon-sac-viet-nam-1767648.html