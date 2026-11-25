Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, chương trình không đơn thuần là một đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong thời lượng khoảng 120 phút, sân khấu được xây dựng như một hành trình xuyên suốt, đưa khán giả trở về với nguồn cội, khám phá những giá trị di sản và cảm nhận sức sống của văn hóa Việt trong đời sống đương đại.

Gần 50.000 khán giả cùng hoà nhịp cùng chương trình.

Mở đầu chương trình là phần khai từ “Đất nước muôn đời”, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ cùng hình ảnh bọc trăm trứng, trống đồng và cánh chim Lạc. Từ câu chuyện chung nguồn cội, mạch cảm xúc được nối tiếp bằng những tiết mục âm nhạc mang tinh thần tự hào dân tộc. Liên khúc Dòng máu Lạc Hồng – Việt Nam kiêu hãnh qua phần thể hiện của Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Phạm Anh Duy và Lâm Bảo Ngọc góp phần khuấy động không khí tại sân vận động.

Hình ảnh Lạc Việt cùng Trống Đồng mở màn cho đêm nhạc đặc biệt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là màn kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik hòa giọng trong Đất nước trọn niềm vui. Những giọng ca gạo cội từng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ trẻ, tạo nên sự giao thoa giữa ký ức âm nhạc và cảm xúc của hiện tại.

NSƯT Cao Minh cùng Hòa Minzy trong khoảnh khắc đầy tự hào trên sân khấu.

Ở một sắc thái khác, NSND Thanh Hoa kết hợp Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi trong Made in Việt Nam. Trong khi đó, NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD mang đến Tiếng ru cội nguồn, gợi nhắc những giá trị văn hóa được nuôi dưỡng qua lời ru, tiếng hát và đời sống tinh thần của người Việt.

NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD mang đến không khí rộn ràng.

3 thế hệ nghệ sĩ cùng kết hợp trong ca khúc "Made in Vietnam" khiến khán giả thích thú.

Bên cạnh những màn kết hợp đông nghệ sĩ, các tiết mục cá nhân cũng mang đến nhiều màu sắc riêng. Tùng Dương thể hiện Thư pháp, Quốc Thiên với Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, Võ Hạ Trâm qua Bài ca đất phương Nam. Đáng chú ý, Mỹ Tâm mang đến Thương ca tiếng Việt với giai điệu sâu lắng, nhấn mạnh tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ – một phần không thể tách rời của bản sắc dân tộc.

Mỹ Tâm với màn trình diễn xuất sắc cùng thông điệp "Tiếng Việt còn thì dân tộc còn".

Nếu âm nhạc tạo nên nhịp điệu cảm xúc thì chương “Muôn sắc di sản” lại mở ra không gian văn hóa đa dạng từ Bắc vào Nam. Tiết mục Bức tranh di sản tái hiện 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, với sự góp mặt của các nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản. Những làn điệu dân ca, sắc màu quan họ, văn hóa Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ cùng hội tụ, cho thấy sự phong phú trong đời sống văn hóa của các vùng miền.

Nhiều lễ hội được tái hiện trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam".

Đáng chú ý, chương trình không đặt những chất liệu truyền thống trong một không gian tách biệt mà tiếp tục kết nối chúng với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Phương Mỹ Chi thể hiện Lý cò style – Rock hạt gạo, đưa âm hưởng dân gian vào cách phối khí trẻ trung, sôi động. Đây cũng là một trong những cách tiếp cận để di sản không chỉ được lưu giữ mà còn có cơ hội tiếp tục hiện diện trong đời sống của thế hệ trẻ.

Phương Mỹ Chi đại diện cho thế hệ trẻ kế thừa và phát triển văn hoá Việt vươn xa.

Khép lại đêm diễn là ca khúc chủ đề Rạng ngời văn hóa Việt Nam do DTAP sáng tác, Phương Mỹ Chi thể hiện, cùng màn đồng diễn và những tiết mục mang âm hưởng dân gian đương đại. Màn pháo hoa kéo dài 17 phút thắp sáng bầu trời Mỹ Đình, khép lại đêm hội trong tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả.

Màn bắn pháo hoa đặc sắc kết thúc chương trình.

Từ những giai điệu đã đi cùng năm tháng đến các sáng tạo âm nhạc mới, từ nghệ sĩ nổi tiếng đến những nghệ nhân âm thầm gìn giữ di sản, Muôn sắc Việt Nam tạo nên một bức tranh nhiều màu sắc về văn hóa dân tộc. Ở đó, truyền thống không chỉ là ký ức để nhìn lại, mà còn là chất liệu để các thế hệ hôm nay tiếp tục sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt Nam.