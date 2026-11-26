Thứ nhất, chức năng "soi đường" của văn hóa được hiện thực hóa sâu sắc thông qua việc xây dựng hệ giá trị, bồi đắp nhân cách con người và củng cố đời sống văn hóa cơ sở. Kế thừa luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "văn hóa hóa con người", việc triển khai Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và định hướng của Đại hội XIII đã đưa công tác xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trở thành trục xuyên suốt trong đời sống xã hội.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã tạo nên chuyển biến thực chất ở cơ sở: đến nay, trên 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hàng chục nghìn thôn, bản, tổ dân phố xây dựng và thực hiện hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được đầu tư mở rộng từ cấp tỉnh đến cấp xã, giúp văn hóa trở thành môi trường nuôi dưỡng đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần tương thân tương ái và khát vọng cống hiến của các tầng lớp Nhân dân.

Thứ hai, văn hóa các dân tộc và bản sắc vùng miền chuyển dịch mạnh mẽ từ "bảo tồn tĩnh" sang "nguồn lực nội sinh", khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Với 54 dân tộc anh em, Việt Nam đã hiện thực hóa nguyên tắc "dân tộc hóa" và "đại chúng hóa" của Hồ Chí Minh bằng việc gắn kết bảo tồn di sản tộc người với phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao sinh kế cho người dân. Tại vùng trung du và miền núi phía Bắc như Sơn La hay Điện Biên, việc bảo tồn tiếng nói, chữ viết, nghề thủ công truyền thống, lễ hội và dân ca, dân vũ của các dân tộc Thái, HMông, La Ha... được lồng ghép trực tiếp vào mô hình du lịch cộng đồng; điển hình như tại xã Ngọc Chiến hay bản Khá (huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), người dân vừa duy trì đội văn nghệ truyền thống, truyền dạy nghệ thuật hát khắp, múa xòe cho thế hệ trẻ, vừa chủ động hiến đất, góp công xây dựng không gian văn hóa tâm linh phục vụ du lịch, qua đó cải thiện thu nhập ngay trên quê hương mình.

Pháo hoa rực rỡ chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại trung tâm TPHCM tối 24/11/2026

Tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long như Thành phố Cần Thơ, việc phát huy văn hóa sông nước miệt vườn, bảo tồn 120 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer cùng các loại hình di sản phi vật thể như nghệ thuật hát Aday và đờn ca tài tử đã chứng minh sức sống bền bỉ của văn hóa cộng đồng khi người dân thực sự là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng.

Thứ ba, tư duy kinh tế di sản tạo bước đột phá lớn, biến kho tàng di sản đồ sộ của dân tộc thành "tài sản phát triển" và điểm tựa của sức mạnh mềm. Việt Nam đã khẳng định vị thế nổi bật trên bản đồ văn hóa thế giới với 34 di sản được UNESCO ghi danh (bao gồm 8 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 16 di sản văn hóa phi vật thể và 10 di sản tư liệu), cùng hơn 40.000 di tích được kiểm kê trên toàn quốc (trong đó có 138 di tích quốc gia đặc biệt, 3.653 di tích cấp quốc gia, 294 bảo vật quốc gia) và hơn 4 triệu hiện vật lưu giữ tại 179 bảo tàng.

Điểm nhấn quan trọng trong thực tiễn những năm gần đây, đặc biệt dưới tác động của Luật Di sản văn hóa năm 2024 và Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026, là sự chuyển dịch từ tâm thế "bảo vệ thụ động" sang mô hình "di sản dẫn dắt phát triển kinh tế" thông qua định giá tổng giá trị kinh tế (TEV). Các quần thể di sản như Tràng An, Phố cổ Hội An, Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long hay Hoàng thành Thăng Long không chỉ được bảo tồn nghiêm ngặt mà còn trở thành hạt nhân của kinh tế du lịch xanh, công nghiệp sáng tạo và giáo dục truyền thống, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng địa phương và tạo sinh kế bền vững cho hàng triệu lao động.

Thứ tư, việc thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam và bứt phá trong chuyển đổi số đã mở rộng không gian tiếp cận văn hóa cho toàn dân. Việc xác lập ngày 24/11 hằng năm - kỷ niệm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 - là Ngày Văn hóa Việt Nam với chế độ nghỉ có hưởng lương là một dấu mốc thể chế giàu tính nhân văn, biến ngày kỷ niệm lịch sử thành ngày hội văn hóa của toàn dân.

Ngay trong năm đầu tiên triển khai trên phạm vi cả nước, 406 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và triển lãm di sản đã diễn ra sôi nổi từ thủ đô Hà Nội đến các địa phương như Cố đô Huế với không gian tôn vinh áo dài, Bắc Ninh với liên hoan các làng Quan họ gốc, Quảng Ninh với đêm hội ánh sáng Yên Tử, Tây Nguyên với lễ hội cồng chiêng và Nam Bộ với không gian đờn ca tài tử, Lễ hội Ok Om Bok. Song hành với đó, công cuộc chuyển đổi số văn hóa đã đưa di sản, bảo tàng, thư viện và nghệ thuật biểu diễn bước lên không gian số thông qua việc số hóa dữ liệu di sản quốc gia, ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) trong trưng bày, giúp văn hóa truyền thống tiếp cận gần gũi hơn với thế hệ trẻ và kết nối trực tiếp với dòng chảy sáng tạo toàn cầu.

Thứ năm, công nghiệp văn hóa và ngoại giao văn hóa trưởng thành vượt bậc, trực tiếp chuyển hóa bản sắc dân tộc thành "sức mạnh mềm quốc gia". Từ chỗ phụ thuộc chủ yếu vào bao cấp nhà nước, các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa...) đã hình thành thị trường năng động, duy trì mức đóng góp bình quân khoảng 4% đến hơn 6% GDP tùy theo phạm vi thống kê, riêng ngành du lịch đạt doanh thu ước tính khoảng 1 triệu tỷ đồng vào năm 2025. Nhiều tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đương đại, chương trình nghệ thuật thực cảnh và lễ hội văn hóa lớn của Việt Nam khai thác tinh hoa dân gian kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại đã đạt doanh thu kỷ lục trong nước và tạo sức hút mạnh mẽ với công chúng quốc tế.

Trên bình diện đối ngoại, ngoại giao văn hóa trở thành một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam. Thông qua hệ thống các trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, các tuần văn hóa, lễ hội quốc tế, cùng việc nhiều thành phố của Việt Nam (như Hà Nội, Hội An, Đà Lạt) gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, giá trị văn hóa, lịch sử, ẩm thực và tinh thần hòa hiếu của con người Việt Nam ngày càng được cộng đồng quốc tế nhận biết, yêu mến và tôn trọng - hiện thực hóa sinh động bước chuyển từ "văn hóa soi đường" cho dân tộc mình sang "sức mạnh mềm" lan tỏa ảnh hưởng và uy tín quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Để hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết số 80-NQ/TW, đưa văn hóa thực sự trở thành "trụ cột", "hệ điều tiết" và "sức mạnh mềm quốc gia" trên nền tảng Tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống giải pháp trong thời gian tới cần được thiết kế theo logic giải quyết trực diện từng thách thức cấu trúc đã chỉ ra ở trên, gắn kết chặt chẽ giữa củng cố nội lực cơ sở với mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế.

Thứ nhất, giải quyết thách thức "chỉ tiêu hóa hình thức" bằng đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực cơ sở và trao quyền tự chủ cho cộng đồng. Để khắc phục tình trạng chênh lệch thụ hưởng văn hóa giữa các vùng miền và tránh đầu tư thiết chế theo phong trào, cần bảo đảm tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho văn hóa tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách hằng năm theo hướng phân bổ có trọng tâm, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Thứ hai, giải quyết bài toán cân bằng giữa "chủ quyền văn hóa số" và "sức sống đại chúng" bằng quản trị kiến tạo và chuyển đổi số gắn với sáng tạo nội dung. Để giữ vững chủ quyền văn hóa trên không gian mạng mà không làm triệt tiêu sức sáng tạo tự nhiên của quần chúng, quản lý nhà nước cần chuyển mạnh từ kiểm soát tiền kiểm sang hậu kiểm thông minh, hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ số và an ninh văn hóa mạng.

Thứ ba, điều tiết hài hòa giữa "logic thị trường" và "định hướng giá trị nhân văn" trong phát triển công nghiệp văn hóa. Nhằm đạt mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 mà không để các loại hình nghệ thuật truyền thống, văn hóa dân tộc thiểu số bị gạt ra bên lề thị trường, cần thiết lập cơ chế tài chính hai trụ cột, bảo đảm sự phát triển năng động của thị trường luôn song hành với nguyên tắc cốt lõi "văn hóa phục vụ Nhân dân" của Hồ Chí Minh.

Thứ tư, triển khai chiến lược tổng thể phát triển "sức mạnh mềm quốc gia" thông qua xây dựng thương hiệu văn hóa, ngoại giao văn hóa chủ động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Để chuyển hóa chiều sâu bản sắc dân tộc thành sức hấp dẫn và uy tín quốc gia trên trường quốc tế, cần xây dựng Chiến lược truyền thông và quảng bá hình ảnh quốc gia thống nhất, tập trung hình thành 5 đến 10 thương hiệu công nghiệp văn hóa quốc gia có sức cạnh tranh khu vực và toàn cầu. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp văn hóa Việt Nam hợp tác đồng sản xuất với các tập đoàn sáng tạo quốc tế để đưa sản phẩm văn hóa Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao gắn với chuẩn hóa hệ giá trị con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Con người vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể sáng tạo nên sức mạnh mềm quốc gia. Do đó, cần đổi mới căn bản công tác đào tạo nhân lực ngành văn hóa - nghệ thuật theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa tinh hoa nghệ thuật truyền thống, tư duy quản trị hiện đại và kỹ năng công nghệ số; có chính sách phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và thu hút chuyên gia, trí thức văn hóa người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.

Từ luận điểm "văn hóa soi đường cho quốc dân đi" năm 1946 đến định hướng xây dựng "trụ cột", "hệ điều tiết" và "sức mạnh mềm quốc gia" trong Nghị quyết số 80-NQ/TW năm 2026 là một hành trình kế thừa và phát triển nhất quán của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn Cách mạng Việt Nam. Quá trình thể chế hóa qua các nghị quyết của Đảng, chiến lược phát triển và hệ thống pháp luật đã nâng tầm vị thế của văn hóa từ định hướng tinh thần thành nguồn lực cấu trúc của phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.