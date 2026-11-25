Ngày 25/11, tàu du lịch quốc tế Adora Flora City (quốc tịch Panama) đã cập cảng Chân Mây, thành phố Huế.

Tàu du lịch quốc tế Adora Flora City (quốc tịch Panama) cập cảng Chân Mây. Ảnh: TTXVN.

Chân Mây là điểm đến trong hải trình đầu tiên của tàu theo tuyến Quảng Châu – Hong Kong (Trung Quốc) – Chân Mây – Trung Quốc.

Ngay sau khi tàu cập cảng, các lực lượng chức năng phối hợp với doanh nghiệp lữ hành đón tiếp, làm thủ tục nhập cảnh và điều phối hành khách lên bờ tham quan miền Trung. Nhiều đoàn khách lựa chọn các chương trình tìm hiểu di sản văn hóa, trải nghiệm ẩm thực và tham quan làng nghề truyền thống tại thành phố Huế và các địa phương lân cận.

Tàu Adora Flora City được đóng mới năm 2026, dài 341 m, có tổng dung tích 141.900 GT. Ảnh: CTTĐT thành phố Huế.

Tàu Adora Flora City được đóng mới năm 2026, dài 341 m, có tổng dung tích 141.900 GT. Đây là một trong những tàu du lịch cỡ lớn, hiện đại, đánh dấu sự phát triển của hoạt động du lịch tàu biển quốc tế.

Trong chuyến cập cảng Chân Mây lần này, tàu chở tổng cộng gần 5.000 người, gồm du khách và thuyền viên. Chủ tịch hãng tàu cùng đại diện các doanh nghiệp lữ hành quốc tế cũng tham gia hải trình.

Đây được xem là dịp để Huế giới thiệu hình ảnh thành phố, tiềm năng du lịch, các giá trị di sản văn hóa và sản phẩm du lịch đặc sắc đến các đối tác quốc tế. Chuyến tàu cũng tạo cơ hội để các đơn vị du lịch địa phương kết nối, tăng cường hợp tác với hãng tàu và các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, mở ra triển vọng thu hút thêm các chuyến tàu du lịch biển đến Huế.

Theo thống kê, trong tháng 11/2026, thành phố Huế ước đón 448.700 lượt khách du lịch, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 198.467 lượt, giảm 5,3% YoY. Doanh thu du lịch ước đạt 1.568 tỷ đồng, tăng 39,6% YoY.

Luỹ kế từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, Huế đón 7,28 triệu lượt khách du lịch, tăng 24,6% YoY. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 2,25 triệu lượt, tăng 28,3% YoY. Doanh thu du lịch đạt 18.470 tỷ đồng, tăng 57,3% YoY.

Hà Anh