Tháng 10 sẻ chia

Qua đó, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần để chị em vươn lên, ổn định cuộc sống, từng bước khẳng định vai trò trong gia đình và ngoài xã hội; đồng thời thể hiện vai trò của tổ chức hội trong đồng hành, chăm lo cho HVPN.

Tuần lễ áo dài 0 đồng

Là hội viên cao tuổi, bà Nguyễn Thị Hứng ở khu phố 2 (phường Trảng Dài) vẫn đều đặn tham gia các hoạt động phong trào tại địa phương. Từ 5-6h mỗi sáng, bà cùng các thành viên trong nhóm dưỡng sinh người cao tuổi rèn luyện sức khỏe; tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao vào các dịp lễ, sự kiện tại địa phương.

Hội viên, phụ nữ phường Trảng Dài tham gia Tuần lễ áo dài 0 đồng.

Mỗi lần tham gia sự kiện, áo dài luôn là trang phục được bà lựa chọn. Bà Hứng cho rằng: Áo dài là trang phục truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Khoác lên mình chiếc áo dài vào dịp lễ, Tết hay các sự kiện quan trọng giúp phụ nữ thêm tự tin, đồng thời thể hiện sự trân trọng, tự hào đối với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Dù đã có vài bộ áo dài để mặc khi dự họp, sinh hoạt hay biểu diễn văn nghệ, khi nghe Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường Trảng Dài tổ chức Tuần lễ áo dài 0 đồng, bà Hứng vẫn đến gian hàng với hy vọng chọn thêm một chiếc áo dài để bổ sung vào bộ sưu tập, có thêm trang phục thay đổi trong những dịp khác nhau.

Cầm chiếc áo dài màu xám trên tay, bà Hứng tỏ ra ưng ý vì trang phục phù hợp với vóc dáng và nhu cầu của mình. Theo bà Hứng, Tuần lễ áo dài 0 đồng diễn ra trong tháng 10, tháng của phụ nữ là hoạt động thiết thực, tạo dịp để cán bộ, HVPN cùng sẻ chia. Những chị em có áo dài đã qua sử dụng chia sẻ lại cho những người chưa có hoặc có ít áo dài, qua đó tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tầng lớp phụ nữ tại địa phương.

Bà Huỳnh Thị Trúc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Trảng Dài chia sẻ: Trong tháng 10 năm nay, các cấp Hội LHPN phường Trảng Dài tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho HVPN. Điểm nhấn là Tuần lễ áo dài 0 đồng, diễn ra từ ngày 5 đến 11-10 tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - Học tập cộng đồng của phường.

Để chuẩn bị chương trình, Hội LHPN phường đã triển khai đến các chi hội từ sớm, vận động cán bộ, HVPN ủng hộ áo dài. Sau khi tiếp nhận, áo dài được các chi hội phân loại, gấp xếp gọn gàng. Trong thời gian diễn ra tuần lễ, đại diện các chi hội luôn có mặt để bổ sung áo dài, phục vụ HVPN lựa chọn. Sau một tuần tổ chức, Hội LHPN phường Trảng Dài đã tặng 600 bộ áo dài cho HVPN có nhu cầu.

Tại Lễ ra quân công tác dân vận và chương trình Điểm tựa an sinh - Kết nối yêu thương do Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức, Hội LHPN xã Gia Kiệm đã tổ chức gian hàng Áo dài 0 đồng, kết nối những tấm lòng hảo tâm và trao tặng áo dài đã qua sử dụng cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn.

350 bộ áo dài được các ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN xã, chi hội trưởng các chi hội phụ nữ giặt ủi, gấp xếp hoặc treo trên giá, tạo điều kiện để HVPN dễ dàng lựa chọn trang phục phù hợp. Hoạt động trao tặng áo dài miễn phí giúp HVPN khó khăn có thêm trang phục để sử dụng, đồng thời thể hiện sự sẻ chia giữa các hội viên và vai trò đồng hành của hội đối với HVPN còn khó khăn trong xã hội.

Hỗ trợ sinh kế

Bên cạnh vận động, trao tặng áo dài 0 đồng, trong tháng 10, các cấp hội trên địa bàn thành phố còn trao quà, thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ sinh kế cho HVPN khó khăn, tiếp sức chị em phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngay từ đầu tháng 10, các đơn vị trong Cụm thi đua số 8 (thuộc Hội LHPN thành phố), gồm hội LHPN các phường, xã: Chơn Thành, Bình Long, Tân Khai, Nha Bích, Tân Hưng, Tân Quan đã tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ HVPN có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Tấn. Theo đại diện Cụm thi đua số 8, các thành viên trong cụm đã chung tay vận động 15 triệu đồng để hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 3 HVPN có hoàn cảnh khó khăn của xã Lộc Tấn.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan (bìa trái) trao hỗ trợ hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thiện Hưng.

Tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026) và 16 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10-2010 - 20-10-2026) tại thôn Thanh Xuân (xã Thiện Hưng), một trong 8 xã biên giới của thành phố, Hội LHPN thành phố Đồng Nai đã trao 5 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ sinh kế cho 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 5 triệu đồng/hội viên. Hoạt động này góp phần tiếp thêm nguồn lực để HVPN có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.

Nguồn vốn sinh kế tuy không lớn nhưng Hội LHPN thành phố mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vượt khó vươn lên của chị em, giúp từng bước giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Chị Phan Thị Hồng Trinh ở thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng là một trong 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhận được hỗ trợ sinh kế từ Hội LHPN thành phố. Chị Hồng Trinh chia sẻ: Nguồn thu nhập chính của gia đình hiện dựa vào 2-3 sào đất trồng điều và việc chăn nuôi thêm dê, heo. Tuy nhiên, do vốn hạn hẹp, số lượng vật nuôi chỉ duy trì ở mức 1-2 con, mang lại nguồn thu không đáng kể cho gia đình. Trong khi đó, chồng chị làm nghề tự do, thu nhập không ổn định nên kinh tế gia đình vẫn bấp bênh.

“Nhận được hỗ trợ sinh kế 5 triệu đồng từ Hội LHPN thành phố, tôi dự định sẽ mua thêm heo, dê giống để chăn nuôi với hy vọng cải thiện phần nào kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống” - chị Hồng Trinh bày tỏ.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, các cấp hội còn chú trọng hướng dẫn, đồng hành cùng HVPN sử dụng nguồn vốn hiệu quả; tư vấn lựa chọn mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình. Qua đó, giúp HVPN phát huy nguồn lực sẵn có, phát triển kinh tế, tạo thu nhập ổn định, cải thiện đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Những hoạt động được các cấp hội triển khai trong tháng 10 cho thấy tinh thần sẻ chia được thể hiện qua những việc làm thiết thực, từ trao tặng áo dài, thẻ bảo hiểm y tế đến hỗ trợ sinh kế. Các hoạt động góp phần kết nối, lan tỏa yêu thương, nhân rộng tinh thần tương thân, tương ái và vun đắp những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Trong tháng 10, hội LHPN một số địa phương còn dành sự quan tâm đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ðây là dịp để cán bộ, HVPN bày tỏ sự tri ân đối với công lao của các mẹ; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao trách nhiệm của thế hệ phụ nữ hôm nay.