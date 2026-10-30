Khám phá vẻ đẹp thủ đô nước Nga dưới ánh đèn đêm

Toàn cảnh Điện Kremlin và sông Moskva tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Điện Kremlin (trái) và Nhà thờ chính tòa Thánh Basil tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Du khách ngắm cảnh Điện Kremlin và dòng sông Moskva từ những chiếc thuyền du ngoạn trên sông ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Thuyền du lịch di chuyển trên sông Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Tòa nhà Kotelnicheskaya Embankment lung linh trong đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Người dân thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát
Công viên Gorky ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát