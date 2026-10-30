Khám phá vẻ đẹp thủ đô nước Nga dưới ánh đèn đêm

Đến với các bản làng vùng núi cao phía Tây thành phố Đà Nẵng, nét đẹp hồn nhiên của những em nhỏ người đồng bào nơi đây luôn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách. Các em chính là một phần văn hóa, kết nối từ quá khứ đến hiện tại và tương lai ở các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.