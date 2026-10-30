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Khám phá vẻ đẹp thủ đô nước Nga dưới ánh đèn đêm

Thủ đô Moskva của Nga khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ khi màn đêm buông xuống. Những công trình kiến trúc lịch sử, quảng trường, đường phố và các cây cầu ven sông Moskva được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh, nổi bật giữa không gian đô thị rộng lớn.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Toàn cảnh Điện Kremlin và sông Moskva tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Toàn cảnh Điện Kremlin và sông Moskva tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Điện Kremlin (trái) và Nhà thờ chính tòa Thánh Basil tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Điện Kremlin (trái) và Nhà thờ chính tòa Thánh Basil tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách ngắm cảnh Điện Kremlin và dòng sông Moskva từ những chiếc thuyền du ngoạn trên sông ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Du khách ngắm cảnh Điện Kremlin và dòng sông Moskva từ những chiếc thuyền du ngoạn trên sông ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cảnh đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thuyền du lịch di chuyển trên sông Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thuyền du lịch di chuyển trên sông Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tòa nhà Kotelnicheskaya Embankment lung linh trong đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tòa nhà Kotelnicheskaya Embankment lung linh trong đêm tại thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người dân thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại công viên gần Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sân vận động Luzhniki ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Công viên Gorky ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

Công viên Gorky ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: THX/TTXVN phát

THX/TTXVN phát

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/kham-pha-ve-dep-thu-do-nuoc-nga-duoi-anh-den-dem-20261030100728293.htm