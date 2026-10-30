Quảng Trị: Khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng U Bò - Hồ Thác Chuối

Sáng 30/10, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Lễ khởi công Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, do UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: K.T

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: K.T

Dự án nằm tại các xã Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn (Quảng Trị), với tổng vốn đầu tư 16.234 tỷ đồng và quy mô khoảng 167,48 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh tiềm năng du lịch của tỉnh Quảng Trị là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng cho những cảnh quan kỳ vĩ với giá trị khác biệt, hiếm có, từ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng với hệ thống hang động nổi tiếng toàn cầu, đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, những đỉnh núi cao chìm trong biển mây, những cánh rừng phong chuyển sắc đỏ giữa miền nhiệt đới… được đánh giá là sự hội tụ hiếm có trong cùng một không gian, tạo nên vị thế khác biệt và mở ra cơ hội để Quảng Trị có thể phát triển những sản phẩm du lịch đặc thù có sức cạnh tranh không chỉ ở tầm quốc gia mà còn cạnh tranh ở tầm thế giới.

Do đó, bên cạnh việc phát huy giá trị của những di sản, những danh thắng đã nổi tiếng, tỉnh Quảng Trị đặc biệt chú trọng đến việc khai mở tiềm năng những vùng đất thiên nhiên còn nguyên sơ, những cảnh quan đặc sắc, khí hậu khác biệt và khả năng hình thành những không gian du lịch sinh thái nghỉ dưỡng quy mô lớn. Dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối là một trong những không gian giàu tiềm năng để hiện thực hóa định hướng phát triển của tỉnh, với sự kết hợp hài hòa giữa núi, rừng, hồ trong một không gian sinh thái thống nhất.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khánh Trinh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng khẳng định nguyên tắc phát triển du lịch nhưng gắn liền với việc bảo tồn di sản; khai thác tiềm năng thiên nhiên phải đi đôi với việc gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm sinh kế bền vững cho người dân ở địa phương.

Dự án đã được tổ chức đánh giá tác động di sản và được Hội đồng chuyên gia trong nước, quốc tế thẩm định kỹ lưỡng tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào tháng 02/2026, với sự tham dự của đại diện UNESCO. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến tại Văn bản số 692/BVHTTDL-DSVH ngày 10/02/2026. Theo hồ sơ đánh giá tác động di sản, phương án dự án được xác định không ảnh hưởng đến Giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đề nghị tập đoàn Sun Group ngay sau lễ khởi công, tập trung cao nhất nguồn lực, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các hạng mục, phát huy năng lực và kinh nghiệm triển khai thần tốc để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và giữ gìn tổng quan môi trường sinh thái, phấn đấu giai đoạn một của dự án có thể đưa vào khai thác trong nửa đầu năm 2028.

Về phía tỉnh, Quảng Trị cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp ở mức cao nhất, hỗ trợ bằng những hành động cụ thể, thực chất, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Sun Group có thể triển khai dự án nhanh và hiệu quả.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - Hồ Thác Chuối. Ảnh: Khánh Trinh

Về Quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối, dự án được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung sản phẩm du lịch đặc sắc, kết nối với các hành trình khám phá Phong Nha - Kẻ Bàng, du lịch biển, du lịch lịch sử và văn hóa, góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch của tỉnh.

Cảnh quan tại khu vực núi U Bò - hồ Thác Chuối

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Quần thể được triển khai theo bốn phân kỳ, từ quý IV/2026 đến quý II/2037. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn thành vào quý II/2028, đưa vào vận hành hai tuyến cáp treo cùng các hạng mục hạ tầng nền tảng.