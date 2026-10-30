Quảng Ngãi: Lễ hội Sâm Ngọc Linh mở cơ hội phát triển cho Măng Ri

Các đại biểu tham dự Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Ngày 29/10, Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt năm 2026 khai mạc tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá sản vật vùng Ngọc Linh, kết nối cơ sở sản xuất với thị trường và giới thiệu bản sắc văn hóa Xơ Đăng. Không chỉ là dịp trưng bày sản phẩm, sự kiện còn đặt ra câu chuyện làm thế nào để lợi thế về dược liệu, nông sản và văn hóa bản địa chuyển hóa thành cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế cho người dân miền núi.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tham dự Lễ hội sâm Ngọc Linh và phiên chợ hàng Việt về xã Măng Ri năm 2026.

Mở rộng đầu ra cho sâm Ngọc Linh và sản phẩm địa phương

Lễ hội diễn ra từ ngày 29 đến 31/10 tại Khu Văn hóa - Thể thao xã Măng Ri. Điểm đáng chú ý của sự kiện năm nay là lần đầu tiên địa phương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Phiên chợ hàng Việt, kết hợp với không gian giới thiệu, mua bán sâm Ngọc Linh và các sản phẩm dược liệu.

Sự kết hợp này tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời giúp các hộ sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng kênh phân phối. Bên cạnh sâm Ngọc Linh, các gian hàng còn giới thiệu dược liệu, sản phẩm OCOP và hàng Việt, góp phần làm rõ tiềm năng kinh tế của vùng núi Ngọc Linh.

Củ sâm Ngọc Linh tươi và cây giống dược liệu được các đơn vị, hộ trồng sâm trưng bày, giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng và du khách tại phiên chợ xã Măng Ri (Quảng Ngãi).

Với Măng Ri, phát triển cây sâm và dược liệu không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương có khí hậu mát mẻ, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với sâm Ngọc Linh cùng nhiều sản vật đặc trưng như cà phê xứ lạnh, mật ong và nông sản địa phương. Khai thác tốt những lợi thế này đòi hỏi sản phẩm phải có chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và thị trường tiêu thụ phù hợp.

Tại lễ hội, khu vực nhận biết sâm Ngọc Linh được tổ chức cùng hoạt động giới thiệu dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử đối với sâm Ngọc Linh. Hội thi, trưng bày và đấu giá củ sâm đẹp cũng góp phần thu hút sự quan tâm của khách tham quan đối với loại dược liệu được xem là sản vật đặc trưng của vùng núi này.

Ông Phạm Xuân Quang - Chủ tịch UBND xã Măng Ri phát biểu khai mạc lễ hội.

Những hoạt động trên càng có ý nghĩa trong bối cảnh việc bảo vệ uy tín sản phẩm cần bắt đầu từ chính người sản xuất. Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang đề nghị các hộ trồng sâm, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia phiên chợ chú trọng nguồn gốc, chất lượng và giá bán minh bạch, qua đó góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng đối với sâm Ngọc Linh.

Kết nối thương mại với bảo tồn văn hóa Xơ Đăng

Không gian lễ hội còn mang đến những trải nghiệm văn hóa đặc trưng của cộng đồng Xơ Đăng sinh sống tại Măng Ri. Các hoạt động thi cồng chiêng, múa xoang, ẩm thực truyền thống, đan lát và đóng khố với sự tham gia của 19 thôn tạo điều kiện để những giá trị văn hóa được giới thiệu trực tiếp đến khách tham quan.

Cùng với đó, triển lãm ảnh về đất và người Măng Ri, giải bóng đá mini K5, giải pickleball Sâm Ngọc Linh và cuộc thi livestream bán hàng trực tuyến góp phần làm phong phú chương trình. Đặc biệt, hoạt động livestream mở ra cách quảng bá sản phẩm qua nền tảng số, giúp người dân và cơ sở kinh doanh tiếp cận phương thức giới thiệu hàng hóa mới bên cạnh hình thức bán hàng truyền thống.

Không gian văn hóa Xơ Đăng được tái hiện sinh động trên sân khấu lễ hội thông qua thanh âm truyền thống của đàn T'rưng và đàn đá.

Theo định hướng của xã Măng Ri, phát triển vùng sâm Ngọc Linh, dược liệu gắn với bảo tồn văn hóa và du lịch cộng đồng là hướng đi quan trọng để nâng cao đời sống người dân. Bởi vậy, việc giữ gìn tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang, nghề đan lát hay ẩm thực truyền thống không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn di sản, mà còn góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng cho điểm đến.

Khi được kết nối hợp lý với hoạt động du lịch và quảng bá nông sản, những giá trị văn hóa ấy có thể trở thành nguồn lực hỗ trợ sinh kế, tạo thêm cơ hội cho cộng đồng địa phương tham gia vào chuỗi dịch vụ. Đây cũng là cách để phát triển kinh tế đi cùng gìn giữ bản sắc, thay vì tách rời hai mục tiêu này.

Gian hàng trưng bày sâm Ngọc Linh tươi và các chế phẩm dược liệu tại Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt năm 2026 ở xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi.

Dịp khai mạc, các đơn vị đã trao hỗ trợ cho học sinh và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hoạt động mang ý nghĩa sẻ chia với cộng đồng, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu để quá trình phát triển địa phương gắn với việc chăm lo đời sống người dân.

Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Phiên chợ hàng Việt tại Măng Ri diễn ra trong ba ngày, nhưng hiệu quả lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường sau sự kiện. Từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn gốc đến phát huy văn hóa bản địa, Măng Ri có cơ hội từng bước chuyển lợi thế tự nhiên và văn hóa thành giá trị kinh tế thiết thực, góp phần cải thiện sinh kế và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.