Dàn nghệ sĩ 'Sao nhập ngũ' 2026 xúc động giữa biển trời Trường Sa

Rời đất liền, 7 chiến sĩ của chương trình “Sao nhập ngũ 2026” bắt đầu hành trình hướng về Trường Sa trên tàu Hải quân 905. Những cơn say sóng, ca trực trên tàu và nghi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Qua đó, dàn nghệ sĩ càng thêm thấu hiểu những gian khó của người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Trái với sự hào hứng khi vừa đặt chân lên tàu, các chiến sĩ nhanh chóng đối mặt với thử thách đầu tiên mang tên say sóng. Fashionista Châu Bùi, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Văn Mai Hương mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí không thể đứng dậy sinh hoạt bình thường. Diễn viên Quốc Trường kể lại trải nghiệm bị sóng đánh chao đảo ngay cả khi đang tắm, liên tục va vào vách tường, trong khi Erik phải nằm nghỉ để giảm cảm giác khó chịu.

Diễn viên Minh Trang mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí không thể đứng dậy sinh hoạt bình thường

Bên cạnh đó, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh chia sẻ kinh nghiệm đối phó với say sóng: “Kinh nghiệm của anh là càng nghĩ nhiều là mình đỡ mệt, nếu mà mình đi xe, mình nghĩ nhiều là đỡ mắc ói”. Trước tình trạng sức khỏe của các nghệ sĩ, cán bộ trên tàu ân cần thăm hỏi, đồng thời chia sẻ về đặc thù công việc của những người lính Hải quân. Trong đó, một cán bộ cho biết: “Đối với chúng tôi đi trong nhiệm vụ này, trong thời tiết này là rất bình thường”.

Dù gặp khó khăn, các chiến sĩ mới vẫn nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ thực tế. Diễn viên Thúy Ngân và diễn viên Minh Trang hỗ trợ đội hậu cần chuẩn bị bữa ăn, trong khi diễn viên Quốc Trường và ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận ca trực quan sát tại cabin. Do say sóng khá nặng, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Erik và fashionista Châu Bùi được nghỉ ngơi để phục hồi thể trạng.

Trực tiếp quan sát công việc của các chiến sĩ Hải quân, giọng ca “Vợ người ta” không khỏi thán phục sức chịu đựng của những người lính biển. Nam nhạc sĩ chia sẻ: “Phải công nhận sức chịu đựng và cố gắng của các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên tàu, nhất là khi lênh đênh trên biển trong nhiều ngày liền”.

Đến tối, sóng biển ngày càng mạnh khiến con tàu lắc lư dữ dội. Ca sĩ Văn Mai Hương, Erik và Châu Bùi không thể gượng dậy ăn tối. Trong lúc các thành viên khác dùng bữa, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, làm đổ chồng bát trên bàn, khiến Thúy Ngân, Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường giật mình. Không khí nhanh chóng trở nên vui vẻ khi một thuyền viên hài hước tiết lộ “bí kíp sinh tồn” trên biển: “Vừa ăn vừa giữ nồi”.

Các chiến sĩ dùng bữa trên tàu

Những tình huống tưởng chừng đơn giản ấy giúp các nghệ sĩ cảm nhận rõ hơn những bất tiện, gian nan trong sinh hoạt thường ngày của người lính Hải quân, đặc biệt khi phải làm nhiệm vụ dài ngày giữa biển khơi. Sáng hôm sau, sau khi dần thích nghi với điều kiện sinh hoạt trên tàu, 7 chiến sĩ tham gia nghi lễ chào cờ trên boong tàu Hải quân 905. Giữa biển trời rộng lớn, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, âm thanh Quốc ca vang lên đầy tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước.

Minh Trang và Châu Bùi bày tỏ sự xúc động, gọi đây là “khoảnh khắc thiêng liêng nhất trong đời”. Với Erik (Lê Trung Thành), giây phút ấy càng thôi thúc tinh thần sẵn sàng cống hiến khi đất nước cần đến. Nam ca sĩ khẳng định: “Nếu đất nước cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt”.

Giữa biển trời rộng lớn, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, âm thanh Quốc ca vang lên đầy tự hào, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước

Trước khi tiếp tục hành trình, các nghệ sĩ cùng những thuyền viên trên tàu tham gia buổi sinh hoạt văn nghệ, giao lưu qua những ca khúc quen thuộc với người lính như “Ước mơ chiến sĩ”, “Đời mình là một khúc quân hành”. Trong không khí gắn kết, cả đội xúc động nhắc đến Tuấn Dương - thành viên không thể đồng hành đến Trường Sa vì lý do sức khỏe. Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường đã hát tặng người đồng đội ca khúc “Tri kỷ”, gửi gắm lời động viên và tình cảm dành cho nhau.

Điểm nhấn của hành trình là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Những nén hương và vòng hoa được dâng lên giữa trùng khơi thay cho lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống. Khi biết rằng nhiều liệt sĩ đã nằm lại nơi biển sâu, chưa thể trở về với đất mẹ, các nghệ sĩ không giấu được sự nghẹn ngào. Trong đó, Văn Mai Hương xúc động chia sẻ: “Những trải nghiệm này cũng nhắc nhở cho mình được nhiều hơn về lòng biết ơn, những sự hy sinh, những người đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc, để cho mình được là một trong những người sống trong thời bình”.

Những nén hương và vòng hoa được dâng lên giữa trùng khơi thay cho lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống

Qua những trải nghiệm thực tế, chương trình đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của người lính biển, gợi nhắc về giá trị của hòa bình và những hy sinh thầm lặng phía sau cuộc sống bình yên. Hành trình trên tàu Hải quân 905 trở thành dịp để 7 chiến sĩ cảm nhận sâu sắc hơn tình đồng đội, lòng biết ơn và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng” phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN và 21h trên HTV7, YouTube, TV360.