Sạt lở đá tại điểm du lịch nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện trường vụ sạt lở đá ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/10/2026.

“Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h15 chiều (giờ địa phương) ngày 29/10, sau trận mưa lớn”, Thống đốc Nevsehir - ông Huseyin Kok nói với các phóng viên.

Vụ sập xảy ra gần lối vào Bảo tàng ngoài trời Goreme, nơi những tảng đá vỡ ra từ một trong những khối đá hình ống khói đặc trưng của vùng.

Theo thống đốc, các đội cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể dưới đống đổ nát, trong khi một người khác được đưa đến bệnh viện với vết thương.

Lực lượng cảnh sát, hiến binh, nhân viên y tế và các đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát để tìm kiếm những người có thể vẫn còn mắc kẹt, trong khi chính quyền vẫn chưa công bố danh tính hoặc quốc tịch của các nạn nhân.

Theo các báo cáo truyền thông, mưa và gió đã ảnh hưởng đến khu vực này một cách gián đoạn trong tuần này, buộc phải hủy bỏ nhiều tour du lịch khinh khí cầu nổi tiếng ở Cappadocia vào ngày 28 và 29/10.

Những vụ sạt lở đá tương tự đã xảy ra ở Cappadocia trong những năm gần đây.

Vào tháng 9/2025, một phần cột đá hình nấm khác ở Goreme đã bị vỡ ra.

Các quan chức địa phương nhận định, nguyên nhân là do sự biến động nhiệt độ và điều kiện đóng băng tan chảy. Không có thương vong nào được báo cáo.

Cappadocia là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến với những khối đá hình nấm độc đáo, các nhà thờ hang động cổ xưa và thành phố dưới lòng đất.

Vườn quốc gia Goreme và các di tích đá ở Cappadocia được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Theo RT