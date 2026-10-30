Ẩm thực - “Đại sứ văn hóa”

Trong nhịp sống văn hóa Kinh Bắc, ẩm thực Bắc Ninh phong phú, đa dạng về chủng loại, tinh tế, giàu sáng tạo trong chế biến, thưởng thức. Nhiều món ăn ngon, sản phẩm nổi tiếng được người dân và du khách yêu thích như: Bánh phu thê, nem Bùi, gà Hồ, gà đồi Yên Thế, nem nướng Liên Chung, mỳ Chũ… Việc phát huy giá trị ẩm thực truyền thống không chỉ góp phần nâng cao sinh kế cho người dân, hình thành sản phẩm văn hóa - du lịch vùng miền đặc sắc mà còn thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Lễ hội ẩm thực Yên Thế diễn ra từ ngày 30/10 đến 5/11 quy tụ hàng trăm gian hàng trưng bày, giới thiệu, chế biến, phục vụ du khách những món ăn đặc trưng của vùng đất Yên Thế, của thành phố Bắc Ninh cùng nhiều vùng miền nổi tiếng Việt Nam. Tâm điểm của lễ hội là các nội dung trình diễn chế biến món ăn: Lợn quay, dê quay, gà nướng lá sen, gà ủ đất, nấu cơm, giã bánh giầy… Mỗi người tham gia phần thi, họ không chỉ dành tâm huyết để có món ăn ngon mà còn kể câu chuyện về vùng đất, lan tỏa giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Điều này cho thấy, ẩm thực không chỉ phục vụ khẩu vị mà còn có tính giáo dục, kết nối mọi người cùng tham gia lễ hội để thêm hiểu về món ăn, tập tục văn hóa, về địa danh mình đang đến thăm với niềm tự hào, yêu mến.

Lễ hội ẩm thực Yên Thế năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa du lịch mà còn là không gian kết nối Bắc Ninh với du khách thông qua ẩm thực nói riêng và văn hóa Kinh Bắc nói chung. Mỗi món ăn ngon, mỗi sản phẩm, sản vật địa phương, mỗi tiết mục nghệ thuật truyền thống được kể tại lễ hội là “Đại sứ văn hóa” tiếp tục lan tỏa, theo chân du khách, góp phần làm giàu thêm bản sắc và sức hấp dẫn của du lịch Bắc Ninh.

Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, ẩm thực đóng vai trò quan trọng vào việc thu hút du khách, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú. Trong dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa trình kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI, đa số các ý kiến đại biểu đề nghị đưa ẩm thực trở thành ngành độc lập, cần tạo hành lang pháp lý để phát triển thương hiệu, bảo hộ sản phẩm mang giá trị văn hóa và đưa ẩm thực Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Đại biểu Trần Văn Đăng (Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh) đề nghị bổ sung vào Điều 8 về cơ chế liên kết di tích, lễ hội, làng nghề với biểu diễn, ẩm thực và du lịch để hình thành sản phẩm trọn gói. Tăng cường công tác quản lý lễ hội gắn với hạ tầng văn hóa số, nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường văn minh, an toàn để mọi du khách đến và trở lại. Đại biểu Trần Văn Đăng nhấn mạnh: “Phải làm sao để người dân không chỉ là người gìn giữ di sản mà còn được thụ hưởng xứng đáng từ những giá trị di sản mình đang bảo vệ”.

Ẩm thực có một vị trí đặc biệt trong việc tạo nên hồn cốt văn hóa dân tộc. Trải hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, văn hóa ẩm thực Việt Nam vẫn được gìn giữ, trao truyền, bồi đắp, làm mới để phù hợp với đời sống đương đại. Lưu giữ, phát triển tinh hoa ẩm thực truyền thống, làm đòn bẩy kích cầu du lịch, quảng bá văn hóa là việc làm ý nghĩa để mạch nguồn di sản dân tộc mãi trường tồn.