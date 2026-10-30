Chìm đắm trong sắc hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp Đà Lạt

Dã quỳ là loài hoa báo hiệu mùa Đông đến với Đà Lạt, thường được gọi là mùa nắng lạnh đẹp nhất trong năm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Các điểm tham quan, chụp hình hoa dã quỳ được du khách lựa chọn như Sân bay Cam Ly, khu vực hồ Tuyền Lâm, đồi trà Cầu Đất, ven cao tốc Liên Khương-Prenn… (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa dã quỳ là loài hoa dại, thường mọc bên những con đường, ven các vùng sản xuất nông nghiệp của người dân Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Du khách chụp hình check-in với hoa dã quỳ Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Du khách đến từ Hà Nội thích thú bên hàng hoa dã quỳ đang bung nở rực rỡ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa dã quỳ nở vàng rực rỡ trên triền đồi ở phố núi Đà Lạt. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một khu dân cư ở Đà Lạt được bao phủ sắc bởi sắc vàng hoa dã quỳ trong mùa hoa nở rộ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Hoa dã quỳ khoe sắc trên những triền đồi ở vùng ngoại ô Cầu Đất (nay là phường Xuân Trường – Đà Lạt, Lâm Đồng). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nhóm du khách đi “săn” ảnh với hoa dã quỳ cách trung tâm Đà Lạt gần 20km. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)