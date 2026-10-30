Vở xiếc tre từng lưu diễn tại 9 quốc gia đến Hà Nội

Ra mắt từ năm 2009, "Làng tôi" là vở xiếc tre Việt Nam đầu tiên lưu diễn quốc tế, góp phần đưa hình ảnh làng quê và văn hóa Việt Nam đến với khán giả nhiều nước. Tác phẩm từng được các hãng truyền thông quốc tế như The Guardian và CNN giới thiệu.

Vở diễn kết hợp nghệ thuật xiếc tre với ngôn ngữ chuyển động sân khấu giàu biểu cảm và âm nhạc trình diễn trực tiếp từ hơn 30 loại nhạc cụ truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Trong đó, tre không đơn thuần là đạo cụ biểu diễn mà trở thành chất liệu nghệ thuật chủ đạo, tái hiện không gian làng quê, đời sống và bản sắc văn hóa Việt qua chuyển động, âm thanh và cảm xúc.

"Làng tôi" sẽ có các suất diễn thường xuyên tại Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội từ ngày 3/11. ﻿Ảnh: BTC

Từ ngày 3/11, khán giả Thủ đô và du khách có thể thưởng thức "Làng tôi" tại Trung tâm Nghệ thuật Xiếc Tre Hà Nội với các suất diễn thường xuyên vào lúc 18h. Việc đưa tác phẩm về biểu diễn định kỳ tại Hà Nội được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật xiếc tre, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa Việt Nam tới công chúng trong nước và quốc tế.

Vở diễn do đạo diễn Tuấn Lê dàn dựng, với sự tham gia sáng tạo của nghệ sĩ Nhất Lý và Nguyễn Lân Maurice. Đây là những gương mặt có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là sự kết hợp giữa xiếc, âm nhạc và văn hóa truyền thống.

Đạo diễn Tuấn Lê từng hoạt động nghệ thuật tại Đức và có dấu ấn tại đoàn xiếc nổi tiếng Cirque du Soleil. Ông là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên biểu diễn solo tại đoàn xiếc này, sau đó đảm nhận vai trò biên đạo chính trong vở Toruk, lấy cảm hứng từ bộ phim Avatar.

"Làng tôi" được xem là một dấu ấn trong nỗ lực đưa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới. Ảnh: BTC

Cùng nghệ sĩ Nhất Lý và Nguyễn Lân Maurice, Tuấn Lê tiếp tục phát triển hướng sáng tạo kết hợp nghệ thuật xiếc với chất liệu văn hóa bản địa qua bộ ba tác phẩm "Làng tôi", "À Ố Show" và "Teh Dar".

Trong ê-kíp sáng tạo, Nguyễn Nhất Lý đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc, khai thác chất liệu từ các nhạc cụ truyền thống và âm nhạc dân tộc. Nguyễn Lân Maurice phụ trách giám đốc sáng tạo, đồng thời đóng góp kinh nghiệm đào tạo, dàn dựng và phát triển ngôn ngữ biểu diễn xiếc.

Với hành trình lưu diễn quốc tế và cách tiếp cận sáng tạo từ chất liệu truyền thống, "Làng tôi" được xem là một dấu ấn trong nỗ lực đưa nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến gần hơn với công chúng thế giới.