Tổng duyệt chương trình Gặp mặt kỷ niệm 70 năm Phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm Truyền hình

Lễ kỷ niệm được tổ chức với chủ đề “Chung dòng chảy, vững niềm tin”, là dịp để các thế hệ người làm báo cùng nhìn lại hành trình đã qua, trân trọng những giá trị truyền thống được vun đắp qua nhiều thế hệ, đồng thời khẳng định quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tiếp tục đồng hành cùng quê hương, đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Các đồng chí trong ban giám đốc và các phòng chuyên môn của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An theo dõi buổi tổng duyệt. Ảnh: Mỹ Hà

Chương trình được xây dựng gồm các phần: Nghệ thuật chào mừng; lễ kỷ niệm; các nghi thức trao tặng, khen thưởng; ra mắt hệ thống nhận diện mới và chuyên trang Báo chí dữ liệu. Trong đó, phần nghệ thuật mở đầu với các tiết mục ca múa nhạc ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu nghề báo và truyền thống của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Xuyên suốt chương trình tập trung ôn lại chặng đường hình thành, xây dựng và phát triển của 2 đơn vị trước và sau khi hợp nhất, sáp nhập thành Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Đồng thời, tri ân các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và người lao động đã đóng góp cho sự nghiệp báo chí tỉnh nhà.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức ra mắt logo mới của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An (NaTV). Ảnh: Mỹ Hà

Một trong những điểm nhấn của chương trình là nghi thức ra mắt logo mới của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An (NaTV) và chuyên trang Báo chí dữ liệu “Nghệ An hướng tới cực tăng trưởng tầm quốc gia”.

Đây là dấu mốc thể hiện sự tiếp nối truyền thống, hội tụ nguồn lực và định hướng đổi mới của cơ quan báo chí sau hợp nhất.

Chương trình nghệ thuật chào mừng do các phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo và phát thanh truyền hình Nghệ An biểu diễn. Ảnh: Mỹ Hà

Trong buổi tổng duyệt, đồng chí Trần Minh Ngọc - Giám đốc và các đồng chí trong Ban giám đốc, các phòng ban chuyên môn của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã tiến hành rà soát trình tự chương trình, lời dẫn của MC, nội dung trình chiếu, phim tư liệu, âm thanh, ánh sáng, sân khấu và các nghi thức.

Các khâu được phối hợp kiểm tra nhằm bảo đảm sự thống nhất, trang trọng và tính kết nối xuyên suốt giữa các nội dung.

Không gian triển lãm "Dấu ấn những chặng đường". Ảnh: Mỹ Hà

Theo kế hoạch, buổi gặp mặt Kỷ niệm 70 năm phát thanh, 65 năm Báo Nghệ An và 50 năm Truyền hình sẽ được tổ chức vào 16h ngày 30/10 và được Livestream trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm "Dấu ấn những chặng đường" sẽ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu gắn với quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của Phát thanh Nghệ An, Báo Nghệ An và Truyền hình Nghệ An qua các thời kỳ.