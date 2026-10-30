Hai hang động núi lửa ở Lâm Đồng được xếp hạng di tích cấp quốc gia

Cụ thể, hai danh lam thắng cảnh được xếp hạng là: Hang A1 (còn gọi hang Dung Nham, hang Dơi, hang Tổ Ong…) tại thôn Buôn Choáh, xã Nam Đà là hang động hình thành trong quá trình phun trào dung nham của núi lửa Nâm B’Lang; hang C2 (còn gọi là hang Dung nham C1-C2; hang Dơi; hang Cá sấu…) thuộc thôn Đức Lập. Mỗi hang có chiều dài hơn 400m, chiều sâu từ 3 - 10m với cấu trúc độc đáo, hiếm gặp, chứa các giá trị nổi bật liên quan đến sự hình thành hang động dung nham khác biệt với các hang động khác thuộc hệ thống hang động núi lửa Krông Nô. Cả hai thắng cảnh được áp dụng biện pháp bảo vệ di tích và bảo vệ di sản văn hóa theo quy định.

Hang động núi lửa C1, Công viên Địa chất Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hệ thống hang động núi lửa Krông Nô nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, là một trong những di sản địa chất tiêu biểu, có giá trị nổi bật về địa chất và địa mạo. Việc xếp hạng hang A1 và hang C2 là di tích quốc gia góp phần khẳng định giá trị khoa học, cảnh quan và di sản, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về ý nghĩa của việc bảo tồn các giá trị tự nhiên.

Việc xếp hạng 2 danh lam thắng cảnh là di tích quốc gia cũng tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích, mở ra cơ hội khai thác hợp lý tiềm năng du lịch địa chất; qua đó thúc đẩy nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản và quảng bá hình ảnh, góp phần gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững của tỉnh Lâm Đồng.