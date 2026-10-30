Phát động Cuộc thi sáng tác mỹ thuật tỉnh Đồng Tháp năm 2026

Các hoạ sĩ Đồng Tháp tham gia Triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2026 tại Cà Mau.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Truyền thống Mỹ thuật Việt Nam (10-12), đồng thời tạo điều kiện để các tác giả giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy năng lực sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động mỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

Theo Thể lệ vừa được Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp ban hành, cuộc thi dành cho tất cả tác giả hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp, không phân biệt là hội viên hay chưa là hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh và Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Các họa sĩ Đồng Tháp trong một chuyến đi thực tế sáng tác ở thành phố Huế.

Nội dung sáng tác tập trung phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống lao động, học tập; truyền thống lịch sử, cách mạng và bản sắc văn hóa địa phương; những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, cuộc thi khuyến khích các tác phẩm thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng khát vọng vươn lên của quê hương Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm thuộc loại hình hội họa, đồ họa và điêu khắc, bao gồm tượng tròn, phù điêu; không hạn chế chất liệu. Tác giả gửi tác phẩm thực tế kèm Phiếu đăng ký dự thi và ảnh chụp tác phẩm theo quy định của Thể lệ gửi về Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp (số 23 Lê Lợi, phường Mỹ Tho). Dự kiến ngày 8-12-2026, Ban Tổ chức tiến hành chấm thi, tổng kết và trao giải tại trụ sở Hội.

Ban Tổ chức dự kiến trao 12 giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất trị giá 3 triệu đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 2,5 triệu đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 2 triệu đồng và 6 giải Khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Thông qua cuộc thi, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh mong muốn phát hiện, biểu dương những tác giả, tác phẩm tiêu biểu; khơi dậy cảm hứng sáng tạo trong đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc, góp phần xây dựng lực lượng mỹ thuật tỉnh Đồng Tháp ngày càng phát triển.

Chi tiết thể lệ cuộc thi xem tại đây.