Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Phát biểu khi chủ trì cuộc họp của Bộ Chỉ huy Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia (NDPMC) ngày 5/10, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài tại nhiều tỉnh, thành phố của Thái Lan và việc thiết lập các trung tâm sơ tán tại các tỉnh nên do các tỉnh trưởng đảm nhiệm và nếu phối hợp nhịp nhàng với các cơ quan công quyền tỉnh, việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do lụt gây ra sẽ được giải quyết triệt để.

Cuộc họp có sự tham dự của Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt và nhiều bộ, ngành liên quan nhằm phối hợp các hoạt động cứu trợ người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt lũ lụt tuần vừa qua.

Cuộc họp của Bộ Chỉ huy Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai quốc gia Thái Lan ngày 5/10. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Trong 5 cuộc họp trước đó, chính phủ Thái Lan cũng đưa ra nhiều biện pháp nhằm đối phó trận lụt được coi là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, do mức nước mưa đổ xuống lớn hơn dự kiến và kéo dài nhiều ngày đã khiến Bangkok và nhiều tỉnh, thành phố của Thái Lan chìm sâu trong nước. Báo chí Thái Lan cũng cho biết, cuối tuần này Bangkok có thể phải hứng chịu một trận mưa lớn từ 100-150mm nữa.

Trong khi đó, Cục Quan hệ công chúng Thái Lan (PRD) cho biết, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai (DDPM) đã chuyển ngân sách 4,7 tỷ baht cho hệ thống ngân hàng để hỗ trợ người dân và có thể sử dụng thêm khoản dự phòng khẩn cấp của năm 2027 để sử dụng. Các khoản hỗ trợ này được sử dụng để giải ngân cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tùy theo mức độ ảnh hưởng do lụt gây ra.

Mặc dù đến cuối tuần vừa qua, nhiều khu vực tại thủ đô Bangkok đã hết ngập, tuy nhiên tình hình mưa lũ tại Thái Lan trong hai ngày 4 và 5/10 tiếp tục diễn biến phức tạp; trong đó Bangkok ngày 4/10 tiếp tục hứng đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập cục bộ một số địa điểm. Chính phủ Thái Lan đang dồn lực khắc phục hậu quả trận lụt tuần trước nhưng nguy cơ tái ngập vẫn hiện hữu do dự báo tiếp tục có mưa lớn.

Sáng 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan tiếp tục cảnh báo 51 tỉnh cùng Bangkok có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Thời tiết bất ổn dự kiến kéo dài đến ngày 7/10, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, nước chảy tràn và ngập úng tại các vùng trũng. Riêng Bangkok và vùng phụ cận được dự báo có mưa trên khoảng 60% diện tích trong ngày 5/10.

Theo ông Nirat Pongsitthithaworn, Cục trưởng Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan, tính đến ngày 4/10, tình trạng ngập lụt xảy ra tại 27 tỉnh, với 154 huyện, 1.209 xã và 8.790 làng bị ảnh hưởng. Tổng cộng 1.171.165 hộ dân, tương đương khoảng 3,26 triệu người, chịu tác động bởi lũ lụt, trong đó có Bangkok. Các tỉnh chịu ảnh hưởng tập trung tại khu vực miền trung, đông và một số địa phương Đông Bắc.

Trận lụt ngày 26/9 tại tỉnh Pathum Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Tại Bangkok, chính quyền đô thị thành phố ngày 4/10 cho biết tình hình tại nhiều khu vực đã có dấu hiệu cải thiện. Mực nước tại một số tuyến kênh chính giảm, các lực lượng tiếp tục đẩy nhanh việc bơm và tiêu thoát nước. Tuy nhiên, khu vực phía đông Bangkok vẫn đáng chú ý, đặc biệt là Min Buri, Nong Chok, Prawet, Saphan Sung, Sai Mai và Lat Krabang. Tại khu dân cư Kheha Rom Klao, nước đã được bơm rút khoảng 50cm, song một số khu vực vẫn cần thêm thời gian để khô hoàn toàn. Chính quyền Bangkok hiện huy động hết công suất các máy móc để bơm tiêu nước và theo dõi sát các tuyến kênh, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó với các đợt mưa mới trong những ngày tới.

Còn Trung tâm Thông tin chung về tình hình lũ lụt của chính phủ Thái Lan cho biết, mực nước trên lưu vực sông Chao Phraya và Mae Klong có xu hướng ổn định và giảm, song người dân tại các vùng trũng thấp, khu dân cư ngoài đê vẫn cần tiếp tục đề phòng. Trong khi đó, tại Prachin Buri, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng, tình hình vẫn đáng lo ngại. Riêng huyện Ban Sang, mực nước ngày 4/10 tiếp tục tăng thêm khoảng 15cm, khiến việc vận chuyển hàng cứu trợ từ trung tâm tỉnh vào một số khu vực gặp khó khăn.

Hiện, quân đội Thái Lan đã được huy động để hỗ trợ chính phủ và người dân trong việc di chuyển từ những vùng bị cô lập do nước lụt đến những trung tâm đón hỗ trợ, đón tiếp người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt. Các bệnh viện trên toàn Thái Lan cũng hoạt động 24/7, huy động tổng lực cán bộ, nhân viên y tế để hỗ trợ người dân, đặc biệt là việc phòng chống dịch bệnh bùng phát tại những nơi xảy ra ngập lụt.