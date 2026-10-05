Công an phường Phú Thượng chủ động làm sạch quảng cáo, rao vặt, góp phần xây dựng đô thị văn minh

Đồng loạt vào cuộc, xử lý từ những vi phạm nhỏ

Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, văn minh đô thị, Công an phường Phú Thượng đã chủ động triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát tình trạng treo, dán biển quảng cáo, tờ rơi, quảng cáo rao vặt không đúng quy định trên địa bàn. Đây là những vi phạm tưởng nhỏ nhưng nếu không được phát hiện, xử lý thường xuyên sẽ dễ phát sinh, lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan, mỹ quan đô thị.

Xác định rõ yêu cầu đó, lực lượng Cảnh sát trật tự được Công an phường Phú Thượng xác định là lực lượng chủ công, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra tại các tuyến phố, khu vực công cộng và những địa bàn còn tồn tại nhiều quảng cáo, rao vặt trái phép.

Cùng với lực lượng Công an, cán bộ cơ sở, các tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và người dân trên địa bàn được huy động tham gia rà soát, bóc dỡ, làm sạch các điểm quảng cáo, rao vặt

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ kịp thời bóc dỡ, tháo gỡ biển quảng cáo, tờ rơi, quảng cáo rao vặt được treo, dán sai quy định; đồng thời rà soát các vị trí thường xuyên phát sinh vi phạm để có biện pháp xử lý phù hợp. Cách làm này thể hiện rõ tinh thần chủ động của lực lượng Công an phường, không chờ vi phạm trở thành điểm nóng mới xử lý, mà tập trung phòng ngừa, phát hiện và giải quyết ngay từ cơ sở.

Việc làm sạch các tuyến phố cũng được gắn với công tác tuyên truyền, vận động. Các hộ kinh doanh, người dân được nhắc nhở chấp hành quy định về trật tự đô thị, không tùy tiện treo, dán quảng cáo, rao vặt lên tường, cột điện, công trình công cộng và những vị trí không được phép.

Huy động sức mạnh từ cơ sở

Theo Thượng tá Dương Văn Chiêm, Trưởng Công an phường Phú Thượng, để việc xử lý quảng cáo, rao vặt trái quy định không mang tính thời điểm, đơn vị chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Cùng với lực lượng Công an, cán bộ cơ sở, các tổ dân phố, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và người dân trên địa bàn được huy động tham gia rà soát, bóc dỡ, làm sạch các điểm quảng cáo, rao vặt. Sự phối hợp đồng bộ giúp công tác chỉnh trang đô thị được triển khai rộng hơn, sát địa bàn hơn, đồng thời tạo ý thức trách nhiệm chung trong cộng đồng.

Từ sự chủ động của lực lượng Công an đến sự chung tay của cán bộ cơ sở và Nhân dân, những tuyến phố trên địa bàn phường Phú Thượng đang từng bước trở nên sạch đẹp, trật tự hơn, góp phần xây dựng địa bàn sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và an toàn

Điểm đáng ghi nhận trong cách làm của Công an phường Phú Thượng là xác định rõ việc giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị không phải là nhiệm vụ làm theo đợt, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục. Từ việc phát hiện một tờ rơi, một biển quảng cáo sai quy định đến việc xử lý những khu vực tồn tại nhiều vi phạm, mỗi phần việc đều hướng tới mục tiêu chung là giữ cho đường phố sạch đẹp, thông thoáng và văn minh.

Công an phường Phú Thượng là xác định rõ việc giữ gìn trật tự, mỹ quan đô thị không phải là nhiệm vụ làm theo đợt, mà cần được thực hiện thường xuyên, liên tục

Tinh thần “đồng loạt vào cuộc – làm thường xuyên – duy trì bền vững” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trên từng tuyến phố, khu dân cư. Cùng với xử lý vi phạm, Công an phường Phú Thượng tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức tự giác, không tái diễn hành vi treo, dán quảng cáo, rao vặt trái quy định.

Mỗi biển quảng cáo được tháo xuống, mỗi mảng tường được làm sạch không chỉ góp phần cải thiện diện mạo đô thị mà còn lan tỏa ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Từ sự chủ động của lực lượng Công an đến sự chung tay của cán bộ cơ sở và Nhân dân, những tuyến phố trên địa bàn phường Phú Thượng đang từng bước trở nên sạch đẹp, trật tự hơn, góp phần xây dựng địa bàn sáng – xanh – sạch – đẹp, văn minh và an toàn.