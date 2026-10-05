Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngang tầm với các mục tiêu phát triển
Sáng 5/10, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị Trung ương lần này vừa phải giải quyết những điều kiện để thực hiện hiệu quả các quyết sách, vừa phải chuẩn bị cơ sở lý luận, tổ chức và con người cho sự phát triển lâu dài của đất nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-dang-he-thong-chinh-tri-ngang-tam-voi-cac-muc-tieu-phat-trien-420914.htm