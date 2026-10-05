Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngang tầm với các mục tiêu phát triển

Ngày 6/10, do tác động bởi không khí lạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự báo có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ đêm 6/10, vùng mưa lớn mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.