Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng tân Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội Lào

Ngày 5/10, tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 10 của Lào đã bầu ông Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội và ông Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào.

Trong các thư chúc mừng, lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các lãnh đạo Lào được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào đối với uy tín, năng lực và những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

Tân Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith. Ảnh: Phạm Hải

Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 10 giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Lãnh đạo Việt Nam vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng ông Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào nhân dịp được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 12.

Ông Sonexay Siphandone sinh năm 1966. Cuối năm 2022, Quốc hội Lào phê chuẩn ông giữ chức Thủ tướng. Ông được tái phê chuẩn giữ cương vị Thủ tướng tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 10 vào tháng 3/2026.

Ông Saleumxay Kommasith sinh năm 1968, có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngoại giao. Năm 2016, ông giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tháng 6/2022, ông Saleumxay Kommasith được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng.